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Мировые цены на нефть продолжают стремиться вверх

23.06.2021 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в среду, 23 июня.

Мировые цены на нефть продолжают стремиться вверх

По данным электронных торгов на 09:00 по минскому времени эталонные марки торгуются на следующих позициях:

  • Brent — 75,35 доллара за баррель (+0,72%);
  • WTI — 73,27 доллара за баррель (+0,58%).

Американский институт нефти накануне сообщил, что запасы углеводородов в США за неделю, завершившуюся 18 июня, снизились на 7,2 млн баррелей.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в среду, 23 июня.
 
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