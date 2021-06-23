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Мировые цены на нефть продолжают стремиться вверх
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в среду, 23 июня.
По данным электронных торгов на 09:00 по минскому времени эталонные марки торгуются на следующих позициях:
Американский институт нефти накануне сообщил, что запасы углеводородов в США за неделю, завершившуюся 18 июня, снизились на 7,2 млн баррелей.
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в среду, 23 июня.
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