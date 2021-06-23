В Минске за метадоновые закладки задержан работник общепита

Источник материала: БелТА

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркоконтроль Минского РУВД вычислил 27-летнего жителя столицы, который распространял психотропы в окрестностях города. В начале мая его и пособника задержали с очередной закладкой метадона. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Выяснилось, что молодой человек занимался не только запрещенным бизнесом, но и являлся активным участником деструктивных Telegram-каналов. В своих постах он в неприличной форме призывал к захвату госструктур, агрессивным действиям к их работникам, насилию над милиционерами, поджогу зданий органов внутренних дел и частных домов правоохранителей.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта и разжигание социальной вражды или розни.

Известно, что фигурант является представителем протестного движения, некоторое время работал официантом и поваром, в том числе за рубежом. И-за границы он также призывал к насилию и радикализации несанкционированных массовых мероприятий.-0-