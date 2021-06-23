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Гуцериев перестанет получать гонорары за исполнение своих песен в Европе?
23.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Санкции могут отразиться не только на бизнесе друга Лукашенко, но и на его хобби.
Михаил Гуцериев, Валерия и Иосиф Пригожин на съемках «Песни года» в «Олимпийском», 3 декабря 2016 года. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Санкции ЕС против Михаила Гуцериева
Юристы предупреждают, что Гуцериев может столкнуться с проблемой выплаты отчислений за использование произведений его авторства в странах ЕС, которые ввели против него санкции.
В некоторых европейских странах вещают русскоязычные станции, в эфире которых звучит и российская музыка. Соответственно, авторам выплачивают роялти за использование их песен.
Однако все европейские счета и активы членов санкционных списков будут заблокированы. Как стало известно накануне, Гуцериев попал
Председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев пишет стихи. Песни на его тексты исполняют, в частности, Алла Пугачева, Григорий Лепс, Николай Басков. Всего Гуцериев написал стихи более чем для 300 песен.
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Санкции могут отразиться не только на бизнесе друга Лукашенко, но и на его хобби.
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