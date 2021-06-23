В Беларуси сокращен перечень тех, кто может быть учредителем СМИ













пишет Смартпресс, к этой категории отнесены владельцы интернет-ресурсов, в отношении которых принято решение об ограничении доступа. Это ограничение будет действовать 3 года, в течение которых нельзя будет зарегистрировать СМИ. Кроме того, невозможно будет выступать в качестве учредителя юридическим и физическим лицам, которые в свое время выступали учредителем СМИ, в отношении которого исключительно судом принято решение о прекращении выпуска. Срок так сказать невозможности обращения в Миниформ за регистрацией - 5 лет”, - пояснила Мелешко. “Расширен перечень субъектов хозяйствования, которые не могут выступать в качестве учредителей СМИ. В частности,Смартпресс, к этой категории отнесены владельцы интернет-ресурсов, в отношении которых принято решение об ограничении доступа. Это ограничение будет действовать 3 года, в течение которых нельзя будет зарегистрировать СМИ. Кроме того, невозможно будет выступать в качестве учредителя юридическим и физическим лицам, которые в свое время выступали учредителем СМИ, в отношении которого исключительно судом принято решение о прекращении выпуска. Срок так сказать невозможности обращения в Миниформ за регистрацией - 5 лет”, - пояснила Мелешко.





Также в течение 5 лет не смогут зарегистрировать СМИ в Беларуси юридические и физические лица, ранее выступавшие в качестве участника или создателя организации, признанной экстремистской.





Изменится и название должности руководителя СМИ - с 26 июня оно будет звучать как “главный редактор средства массовой информации”.





В Мининформе напомнили, что редакции СМИ обязаны не допускать распространения информации, которую в стране запрещают распространять. А журналисты не должны распространять недостоверные сведения, которые могут причинить вред государственным, общественным интересам или репутации отдельных людей.



