МАРТ призвал бизнес не повышать цены на пиломатериалы — на подорожавшую древесину жалуются белорусы









передает «Вечерний Гродно». В ведомстве даже призвали торговцев и торговые сети быть «социально ответственными» и не завышать цены на эти стройматериалы,«Вечерний Гродно».





А что произошло?





Напомним, на факты значительно поднявшейся в цене древесины обычные белорусы обратили внимание еще в апреле. В первой половине июня после массовых жалоб покупателей на выросшие ценники под стройматериалами свою проверку провела ФПБ. Мониторинг показал — в некоторых магазинах почти на 90 % увеличились цены на хвойные пиломатериалы, на 20 % — на цемент, более чем на 85 % – на плиты ОSB. Значительно подорожали изделия из металла. Кроме того, примерно на 50 % выросла стоимость фанеры, МДФ, дров и других изделий из дерева.