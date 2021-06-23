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МАРТ призвал бизнес не повышать цены на пиломатериалы — на подорожавшую древесину жалуются белорусы

23.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вслед за Федерацией профсоюзов Беларуси к теме заметно подорожавших пиломатериалов и древесины вернулись в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.



 В ведомстве даже призвали торговцев и торговые сети быть «социально ответственными» и не завышать цены на эти стройматериалы, передает «Вечерний Гродно».

А что произошло?

Напомним, на факты значительно поднявшейся в цене древесины обычные белорусы обратили внимание еще в апреле. В первой половине июня после массовых жалоб покупателей на выросшие ценники под стройматериалами свою проверку провела ФПБ. Мониторинг показал — в некоторых магазинах почти на 90 % увеличились цены на хвойные пиломатериалы, на 20 % — на цемент, более чем на 85 % – на плиты ОSB. Значительно подорожали изделия из металла. Кроме того, примерно на 50 % выросла стоимость фанеры, МДФ, дров и других изделий из дерева.
 
Теги: Гродно
 
 
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Вслед за Федерацией профсоюзов Беларуси к теме заметно подорожавших пиломатериалов и древесины вернулись в Министерстве антимонопольного регулирования и...
 
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