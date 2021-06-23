ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский самбист Степан Попов уходит на перерыв в карьере

23.06.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский борец Степан Попов признался, что хотел бы сделать перерыв в карьере.



Все это время я старался тренироваться каждый день. Это мне давало силы и забирало отрицательные эмоции. Но после ареста Кости, я еще не сделал ни одной тренировки. Шокирует то, за что человеку дали 15 суток и это в такую жару.

Грустное время для спорта. Солидарность, объединение и призыв к спорту — преступление. Из страны уезжают талантливые тренеры и спортсмены. Соревнования для чиновников, а не для болельщика! И иногда посещают мысли, что пора выбрать более легкий путь, завязать со спортом и заняться другим делом, которое позволит зарабатывать деньги на жизнь. Так как в нашей стране, увы, спорт — это больше хобби, чем стабильный заработок!

Но мой характер мне не обмануть. Я люблю свое дело, люблю спорт, люблю борьбу. Борьбу со всеми обстоятельствами, со всем дерьмом. Сейчас мне нужен просто небольшой отдых, отпуск, перерыв. Писать и призывать на совесть своих коллег уже не имеет смысла. Каждый показал, кто есть кто. И все все понимают. Я сделал все, что было в моих силах. И, потеряв многое, мне легко и спокойно на душе. А это главное. Совесть не обманешь. Как дальше ляжет мой путь, известно только богу. Но я хочу быть в спорте и хочу остаться в своей стране и бороться за свободу и справедливость. И #мыещесыграем, — написал Попов в сторис инстаграма, сообщает Прессбол.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский борец Степан Попов признался, что хотел бы сделать перерыв в карьере.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гуцериев перестанет получать гонорары за исполнение своих песен в Европе?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by