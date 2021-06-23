Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«К утру они (талибы - ред.) были везде, их сотни..», - сказал он.

«Наши воины полностью контролируют Шерхан и все погранпереходы с Таджикистаном», - сказал он.

«Скоро вы увидите, как мы продвигаемся по стране», - заявил официальный представитель Минобороны генерал Ажмал Шинвари.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Они везде, их сотни»: Талибы захватили границу с Таджикистаном Общее число раненых и убитых, по данным комитета, достигло 100 человек.

Как сообщает «Азия Плюс», в понедельник, 21 июня, талибам удалось захватить район Имам Сахиб в провинции Кундуз, который граничит с Таджикистаном. Вступившие с ними в бой правительственные силы в конечном итоге бежали на таджикскую территорию.Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил, что афганцам разрешили пройти «руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства», а обстановку на границе оценил как «напряжённую».Общее число раненых и убитых, по данным комитета, достигло 100 человек.Ранее под контроль «Талибан» перешли еще 8 районов области Тахор, также граничащие с Таджикистаном.Во вторник, 22 июня, пал город и порт Шерхан - важнейший таможенный и торговый переход, через который в Таджикистан идет импорт из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран.«К сожалению, сегодня утром после часа боев талибы захватили порт Шерхан и город, а также все контрольно-пропускные пункты на границе с Таджикистаном», - сообщил AFP представитель администрации провинции Кундуз Халиддин Хакми.Афганский офицер на условиях анонимности рассказал агентству, что военнослужащие правительственных сил были вынуждены покинуть свои посты, некоторые бежали от боевиков через границу.Официальный представитель «Талибан»подтвердил AFP взятие 700-метрового моста через реку Пянж - основного пограничного перехода между Таджикистаном и Афганистаном.С начала наступательной кампании в мае талибы взяли под контроль более 50 районов Афганистана и могут захватить столицы ряда провинций, сообщила во вторник спецпредставитель ООН по АфганистануСамо движение утверждает, что контролует 87 из 421 района страны.Лайонс призвала мировое сообщество оказать влияние на талибов, чтобы они искали решения проблем на переговорах с афганскими властями, а не на поле боя (цитата по «Интерфаксу»).Командование правительственной армии обещает начать ответное наступление, чтобы выбить «Талибан» с занятых территорий.Власти США ранее обвиняли Россию в помощи талибам, которых российские дипломаты неоднократно принимали в Москве.Последний визит состоялся в марте 2021 года, а до этого в «Президент-отеле» талибскую делегацию трижды принимал лично глава МИД- в ноябре 2018-го, в феврале и мае 2019-го, отмечает BBC News.В августе 2017 года госсекретарь СШАпрямо заявил, что Россия снабжает боевиков оружием, что является «очевидным нарушением международных норм и норм Совбеза ООН». Сергей Лавров в ответ заявил, что у США нет никаких доказательств того, что Москва поддерживает талибов.Основанное в начале 1990х движение «Талибан» оказалось у власти в Афганистане в 1996 году. Переименовав страну в «Исламский Эмират», талибы ввели законы шариата, взорвали знаменитые Бамианские статуи Будды и предоставили убежище главе экстремистской организации «Аль-Каида» (запрещена в России)После терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года президент СШАпотребовал у талибов выдачи бен Ладена и после их отказа принял решение ввести войска в Афганистан.