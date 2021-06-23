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Без улучшений: раскрыты новые детали состояния певицы МакSим
23.06.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Состояние российской певицы MaкSим не улучшается и она остается в искусственной коме: об этом рассказала менеджер звезды Яна Богушевская.
В середине июня в СМИ появилась тревожна новость: Марина Максимова госпитализирована с повышенной температурой и сильными приступами кашля. В результате обследования выяснилось, что у певицы поражены легкие (больше 40%), но тест на COVID-19 отрицательный. Чтобы спасти звезду, доктора
Менеджер МакSим Яна Богушевская старается держать поклонников в курсе событий: в разговоре с изданием StarHit она раскрыла новые детали о состоянии 38-летней звезды.
По словам Богушевской, значительных улучшений пока нет, ситуация стабильна. Положительный момент – медики смогли сбить температуру до нормальных показателей, но все остальное остается под большим вопросом.
Певица остается в коме, выводить из которой ее не станут, пока не выровняются все показатели и она не сможет дышать самостоятельно.
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Врачи престижной клиники по-прежнему пытаются спасти поп-певицу и выстраивают дальнейший курс лечения.
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