Страшный сон Запада: оформят ли Россия и Китай военный союз?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Предстоящие российско-китайские оперативно-стратегические маневры "Запад/Взаимодействие-2021" на севере Китая будут интегрированы со стратегическими командно-штабными учениями "Запад – 2021" в Российской Федерации и Республике Беларусь. И это выглядит как продолжения формирования российско-китайского военно-политического союза.

В Хабаровске с 22 июня проходят переговоры об организации совместных оперативно-стратегических учений "Запад/Взаимодействие – 2021" с участием российских и китайских войск в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Стороны до конца текущей недели согласуют порядок прибытия воинского контингента России на территорию Китайской Народной Республики, состав сил и средств, план проведения учения, порядок материально-технического обеспечения. Предварительно – от Восточного военного округа РФ в маневрах будут участвовать личный состав мотострелкового соединения до батальона включительно, подразделения оперативно-тактической авиации, сводный отряд армейской авиации. Заметим, для отработки совместных действий войсками разных стран большая численность не требуется, достаточно командных звеньев, задействованных в управлении подразделениями и принимающих оперативные решения.

Маневры "Запад/Взаимодействие – 2021" состоятся во второй половине 2021 года, и само название говорит о вероятном совмещении российско-китайского взаимодействия на Востоке со стратегическими командно-штабными учениями вооруженных сил РФ и РБ "Запад – 2021", запланированными на первую половину сентября. От белорусских и российских полигонов (Западного военного округа) до полигонов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на севере КНР – более 5000 км, тем интереснее тематика боевой интеграции и перспективы взаимодействия.

Самый страшный сон Запада: Россия и Китай подписывают договор о военном сотрудничестве, российско-китайской коалиция получает явное превосходство над Пентагоном и НАТО в гипотетической ситуации военного конфликта, Вашингтону и Брюсселю необходимо срочно переписывать стратегию и тактику "сдерживания" неугодных "режимов", обеспечения "свободы судоходства" в Черном, Азовском и китайских морях. Между тем, российский президент Владимир Путин допускает возможность военного союза РФ и КНР. И в Пекине готовы выйти на новый уровень стратегического сотрудничества в военной сфере – соответствующее заявление сделано в Минобороны КНР в марте. Формализованный документ погоды не изменит.

Вероятные сценарии

На территории Нинся-Хуэйского автономного района Китая, в районе горного массива Хэланьшань протяженностью более 250 км располагается один из крупнейших военных полигонов НОАК (на высоте около 2000 м над уровнем моря), который позволяет отрабатывать самые сложные сценарии маневров разнородных войсковых группировок. Замысел российско-китайских оперативно-стратегических учений "Запад/Взаимодействие – 2021" пока неясен, и все-таки можно прогнозировать значительное совпадение со сценарием маневров "Запад – 2021", в ходе которых ожидаются проверка систем управления и всех видов обеспечения, скрытное развертывание группировки войск, отработка батальонными тактическими группами (БТГ) нестандартных способов поражения низколетящих воздушных целей (ударных беспилотных летательных аппаратов) и борьбы со скоростными бронеобъектами. В ходе исключительно оборонительных российско-белорусских учений будет массово применяться боевая авиация и танки. Схожие сценарии маневров определяются общими угрозами.

Безопасности России и Беларуси угрожают военная инфраструктура и присутствие иностранных войск Североатлантического альянса на территории сопредельных стран Балтии и Польши. Вроде бы, Атлантика географически далека от китайских морей, и все же недавний саммит НАТО впервые уделил особое внимание "китайской угрозе". В альянсе считают: "Заявленные амбиции и напористое поведение Китая представляют собой системные вызовы международному порядку, основанному на правилах". Разумеется, некие удобные для НАТО "правила" разработаны странами блока, население которых представляет собой лишь около 10 процентов человечества (и значительно уступает китайскому).

Кроме заявленных амбиций, вина Китая состоит также в "сотрудничестве с Россией в военном отношении" (пункт 55 коммюнике от 14 июня). Страны НАТО готовятся "подставить плечо" Соединенным Штатам в борьбе с КНР в зоне китайских морей.

Активизация российско-китайского военного сотрудничества на этом фоне вполне закономерна, и включает не только совместные маневры, закупки вооружений, но и обмен технологиями. Россия в 2014–2018 годах продала армии Китая высокотехнологичные истребители Су-27 и Су-35, зенитные ракетные системы С-300 и С-400, новейшие противокорабельные ракеты. Закупки вооружений у РФ достигли в КНР почти 70% от общего объема. В результате Китай нивелировал превосходство вооруженных сил США в области ПВО в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

Российско-китайские операции

Первые в новейшей истории совместные учения войск РФ и КНР – "Мирная миссия – 2005" – были посвящены ликвидации условных террористов на Шаньдунском полуострове. Совместные военно-морские учения в Желтом море с 2012-го проводятся ежегодно. Эти маневры также охватывают различные районы Мирового океана: от Южно-Китайского и Японского морей до Средиземного и Балтийского. Разумеется, серия учений "Морское взаимодействие" никому не угрожает, но демонстрируют значительный потенциал взаимодействия сторон в противовоздушной и противолодочной обороне, в поисково-спасательных операциях и других сферах. Ракетная тематика оборонительных маневров не оставляет сомнений в том, детали "Морского взаимодействия" адресованы ВМС США и НАТО, это наверняка охлаждает горячие головы стратегов в Вашингтоне и Брюсселе.

На суше российско-китайское оперативное командование в 2016 году разработало компьютерное моделирование операций для укрепления противоракетной обороны. Руководство НОАК участвовало в штабных учениях стратегического командования ВС РФ в 2018 и 2019 годах – на этом этапе Китай получил от России важные сведения о системе предупреждения о ракетном нападении. Масштабные российские маневры "Центр-2019" проходили с участием 3500 военнослужащих (мотострелковая бригада), 30 самолетов, 900 единиц тяжелой техники НОАК.

Стратегические бомбардировщики двух стран в августе 2019 года впервые (после 1950-х) участвовали в совместном воздушном патрулировании над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей.

Подобные мероприятия свидетельствуют, что Россия и Китай стремятся стратегически уравновесить влияние США и НАТО, а не "присматривают" друг за другом (как пытаются трактовать западные недоброжелатели). "Неформальное" оборонное сотрудничество Москвы и Пекина развито практически до уровня военного союза. Две страны в равной степени заинтересованы в стабильности и предсказуемости геополитического пространства вокруг. Совместные заявления РФ и КНР от 5 июня 2019 года об укреплении глобальной стратегической стабильности и о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия – определяют военно-политический курс двух государств на десятилетия.

Администрация США ищет щели в российско-китайских отношениях, стремится вбить клин между Россией и Китаем, прежде всего, в области военного сотрудничества. Напрасные старания. Российский президент Владимир Путин замечает: "У нас с Китаем за последние годы… сложились отношения стратегического партнерства, которых в истории наших государств мы ранее не достигали. Большой уровень доверительности и сотрудничества, причем по всем направлениям: в политике, в экономике, в сфере технологий, в военно-техническом сотрудничестве. Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединенных Штатах".