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НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам СГ - Шойгу

23.06.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. НАТО отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня на континенте устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси", - сказал Шойгу в среду на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, характерным примером стали учения Defender Europe 2021, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге альянса. Эксперты и аналитики ранее отмечали, что масштабы маневров НАТО противоречат заявлениям Пентагона об их "оборонительном" характере.

Глава Минобороны РФ обратил внимание, что ряд европейских стран заинтересован в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера министр привел действия Украины, которая накануне брюссельского саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис в Донбассе".

Шойгу подчеркнул страхи НАТО в отношении России перевешивают прагматизм альянса.

Министр обороны обратил внимание, что ситуация на европейском континенте во многом зависит от позиции США.

"В каком направлении будет развиваться ситуация в Европе, в том числе в области контроля вооружений, во многом зависит от США. Итоги недавней встречи в Женеве президентов России и США подтвердили актуальность возобновления стратегического диалога. В этой сфере накопилось много вопросов, для решения которых необходим учет озабоченностей и интересов каждой стороны", - сказал министр.

По его словам, существующие соглашения в сфере контроля вооружений, включая Венский документ, являются достаточными для информирования об основных мероприятиях подготовки войск. "Говорить о пересмотре Венского соглашения можно только после разрядки обстановки, восстановления доверия между военными", - добавил Шойгу.

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Теги: Минск
 
 
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