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Глава МИД Польши: о кризисе в Беларуси нельзя говорить в отрыве от России

23.06.2021 10:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что о кризисе в Беларуси нельзя говорить в отрыве от России.

Глава МИД Польши: о кризисе в Беларуси нельзя говорить в отрыве от России
Фото PAP/Radek Pietruszka

Ситуация в Беларуси и отношения с Россией были одними из главных тем встречи в Люксембурге министров иностранных дел стран Евросоюза.

«Российская сторона не изменила своего подхода, поэтому не имеет смысла говорить о смягчении санкций. Если и стоит ожидать каких-то изменений, то скорее всего это будет ужесточение. Во время дискуссии прозвучал мощный призыв министров стран Центральной и Восточной Европы не рассматривать кризис в Беларуси в отрыве от политики России, потому что это ключ к пониманию событий в этой стране», — сказал он.

Министр иностранных дел заявил, что, по мнению Польши, содружество должно придерживаться нескольких руководящих принципов в отношениях с Россией: «Первое и самое важное условие — это соблюдение Минских договоренностей, чего Россия до сих пор не сделала. Если мы говорим о позиции Польши, то Варшава всегда подчеркивает, что, оценивая политику России, мы должны начинать с соблюдения прав человека, положения гражданского общества в Российской Федерации».

Рау также прокомментировал предложение Европейской комиссии о сотрудничестве Брюсселя с Москвой в отдельных сферах. Он подчеркнул, что избирательное сотрудничество не может быть главным принципом отношений между Евросоюзом и Россией, пишет polskieradio.pl.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

Ранее сообщалось, что после согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси будет нанесен удар по семи секторам экономики, в том числе и по торговле удобрениями.

 

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что о кризисе в Беларуси нельзя говорить в отрыве от России.
 
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