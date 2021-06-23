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Три человека утонули во вторник на Могилевщине
Источник материала: Навiны
Три человека утонули во вторник, 22 июня, в водоемах Могилевской области.
Погибли:
43-летний мужчина (река Белая Натопа возле деревни Селец Мстиславского района);
58-летний мужчина (водохранилище Вильчицкое в агрогородке Восход Могилевского района);
25-летний мужчина (река Чаенка возле деревни Старые Чемоданы Шкловского района).
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Три человека утонули во вторник, 22 июня, в водоемах Могилевской области. Погибли:
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