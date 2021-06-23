Саша Филипенко: «В десять вечера разрешат лечь на кровать и по телу тотчас поползут вши»

Источник материала: Салiдарнасць

Писатель на примере Натальи Херше рассказал в швейцарском Republiк об условиях содержания женщин в белорусских тюрьмах.





— Наталья Херше находится в бетонной клетке, без окна, где деревянная кровать пристегнута к стене и во всей камере, размер которой всего несколько метров, есть только стул и стол, за которым она не может писать, потому что в карцер ей нельзя брать ни газеты, ни книги, ни бумагу, — пишет Саша Филипенко. — Есть дырка в полу — это туалет. Сегодня, как и вчера, как и завтра, Наталья Херше будет выбирать между двумя вещами: сидеть на стуле или сидеть на бетонном полу. Весь день.

В десять вечера ей разрешат лечь на кровать и по телу ее тотчас поползут вши — в белорусских тюрьмах нет термической обработки белья. Кроме этого здесь, конечно, клопы и тараканы.

Завтра днем (счастье) ее поведут на прогулку. Едва выйдя на улицу, она почувствует боль в глазах — вот уже несколько месяцев она видит только искусственное освещение, которое иногда, пытая заключенных, не отключают целыми сутками.

Через две недели (не раньше!) ее поведут в душ. Помывка будет длиться пятнадцать минут. На восемь женщин есть четыре крана, поэтому она будет мыться одновременно с кем-то из других осужденных. В душевой нет ни одной скамейки и ни одного крючка, поэтому ей предстоит самой решить, держать полотенце и шампунь в руках или бросить их на тюремную плитку.

Чуть позже ей принесут обед. У Натальи Херше нет ВИЧ, поэтому масло или молоко ей не полагается.





Когда наказание карцером закончится (Наталья Херше отправлена в карцер, вероятнее всего, за то, что отказывается шить форму для белорусского омона . По нашим законам в тюрьме ты обязан работать, чтобы оплачивать собственное пребывание в тюрьме) ее вернут в обыкновенную четырехместную камеру, в которой содержится четырнадцать женщин.

Если одна из женщин встает и хочет пройти в туалет, который ничем не огорожен, все остальные должны оставаться на местах, иначе они не разойдутся. На каждую женщину в белорусской тюрьме приходится 1,8 метра.