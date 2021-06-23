Экс-глава Витебска, чьи сыновья задерживались после протестов, возглавил химчистку

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Вадим Зарянкин теперь занимает должность директора «Лотоса».





Вадим Зарянкин. Фото Сергея Серебро

Как сообщают Народныя навіны Віцебска , на этой должности он сменил 73-летнего Юрия Галыкина, который руководил химчисткой, подчиняющейся Главному управлению торговли и услуг Витебского облисполкома, еще с 2000 года.

2020 год при Галкине ОАО «Объединение «Лотос» завершило с чистой прибылью в 53 000 рублей. 24 000 рублей выплатили на дивиденды, еще 1000 рублей положили в инвестфонд.

Судя по записям в реестре, Вадим Зарянкин был назначен на новую должность 1 апреля 2021 года, т.е. спустя два месяца после ухода с поста главы города. Чиновник, чьи сыновья в 2020-м задерживались после выборов , руководил Витебском ровно год.