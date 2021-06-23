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Лукашенко все еще пытается продать Европе защиту от мигрантов, наркотиков и сигарет

23.06.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко в своем спиче, написанном в самых жестких традициях коммунистической совковой пропаганды, в Бресте 22 июня в очередной предложил Евросоюзу купить у него защиту внешней границы ЕС от нелегальных мигрантов, завоз которых в синеокую поставлен на поток.

Де-факто, Лукашенко признал, что именно власти контролируют потоки мигрантов, наркотиков и контрабанды (речь, скорее всего, идет о сигаретах) в ЕС. Кроме того, он в очередной раз продемонстрировал образец некой гипертрофированной логики, суть которой сводится к следующему: «Толерантный Запад поставил на колени и разрушил ряд стран Азии, жители которых бегут не в мирную и социально справедливую Беларусь, а всё туда, блин, на толерантный Запад». От первого лица:

«Эти очумелые, вон там, рядом, ждут от нас помощи. Требуют остановить нелегальную миграцию. Тысячи, тысячи через границу, из тех разрушенных стран, которые они пытались поставить на колени, а поставив, начали уничтожать. И они ринулись через Центральную Азию, Россию туда, на толерантный Запад. Они их пригласили.

И сегодня они взвыли «Ах! Белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: «Помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу». Так и хочется спросить «Вы чего там, очумели вообще?» Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов в год, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов?

«Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы как и прежде боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно. Вы опоздали, господа», — озвучил свое предложение пенсионер.

 
Теги: Брест
 
 
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Лукашенко в своем спиче, написанном в самых жестких традициях коммунистической совковой пропаганды, в Бресте 22 июня в очередной предложил Евросоюзу купить у него...
 
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