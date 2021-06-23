ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От Лукашенко уже ничего не зависит?

23.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Эксперты - о том, что ЕС планирует сделать с Беларусью



В ЕС и США окончательно определились с дальнейшей судьбой власти Александра Лукашенко. Об этом сообщили эксперты iSANS по итогам форума по глобальной безопасности GLOBSEC, который завершился в Словакии и на котором состоялась полуторачасовая дискуссия о Беларуси.

«Обратной дороги к нормализации, которой 10 месяцев добивается Владимир Макей, не случится – к такому выводу пришли участники дискуссии. 

Евроатлантические партнёры приняли принципиальное решение о завершении любых переговоров с режимом Лукашенко до момента его реального ухода из политики. Поддержка демократических сил и избранного президента Беларуси Светланы Тихановской сильна как никогда ранее. 

Принят ряд решений о переходе от символических санкций к реальным экономическим мерам, чтобы уничтожить основы так называемой «луканомики» – системы коррупционных схем, которые держатся на бизнесах «кошельков Лукашенко», — сообщили эксперты iSANS.

По их словам, «вопрос заключается лишь в том, насколько быстро санкции приведут к финансовому параличу бюрократии и «силового блока». 

ЕС ещё не объявил о запуске первого пакета секторальных санкций, но, по информации нескольких источников @iSANS_Belarus, в Брюсселе начата подготовка уже второго пакета секторальных санкций».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты - о том, что ЕС планирует сделать с Беларусью
 
Новости дня
Новости разные
 
Без улучшений: раскрыты новые детали состояния певицы МакSим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by