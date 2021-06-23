Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава правительства Беларуси Роман Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Подписанное премьером постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

«Утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства «Белорусская АЭС. Пусковой комплекс № 1»)», – сказано в документе.

В начале месяца приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока станции. Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов, рабочей комиссии БелАЭС и на основании выданной МЧС лицензии на промэксплуатацию первого энергоблока.

Напомним, возведение АЭС в Беларуси ведется по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Планируется, что БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает входящая в госкорпорацию «Росатом» компания «Атомстройэкспорт».