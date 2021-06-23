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Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС
23.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава правительства Беларуси Роман Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Подписанное премьером постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
В начале месяца приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса
Напомним, возведение АЭС в Беларуси ведется по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Планируется, что БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает входящая в госкорпорацию «Росатом» компания «Атомстройэкспорт».
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Подписанное премьером Беларуси постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
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