ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС

23.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава правительства Беларуси Роман Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Подписанное премьером постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

«Утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства «Белорусская АЭС. Пусковой комплекс № 1»)», – сказано в документе.

В начале месяца приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока станции. Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов, рабочей комиссии БелАЭС и на основании выданной МЧС лицензии на промэксплуатацию первого энергоблока.

Напомним, возведение АЭС в Беларуси ведется по типовому российскому проекту «АЭС-2006». Планируется, что БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает входящая в госкорпорацию «Росатом» компания «Атомстройэкспорт».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подписанное премьером Беларуси постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Медики назвали пять лучших добавок для здоровья печени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by