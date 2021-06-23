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Белорусский рубль продолжает девальвироваться утром 23 июня

23.06.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль продолжает девальвироваться утром 23 июня
Иллюстративное фото
Утром в среду на БВФБ растут курсы всех основных валют. Рубль РФ вырос до максимума за 3 месяца.

Валютная корзина выросла на 0,36%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:45:

Курс доллара прибавил всего 0,0005 BYN до 2,5373 BYN/USD — это максимум за 19 дней.

Курс евро вырос на 0,0071 BYN до 3,0256 BYN/EUR — до своего недельного максимума.

Курс российского рубля подскочил на 0,0219 BYN до 3,4892 BYN/100 RUB — максимума за три месяца.

Московская биржа


На Мосбирже рубль РФ укрепляется к основным валютам. Так, долларр США просел на 46 копеек до 72,71 RUB/USD.

Стоимость евро упала на 30 копеек до 86,77 российских рублей.

Напомним, что в минувшую пятницу вечером курс евро опускался до 85,81 российских рублей — минимума почти за 11 месяцев.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро вырос на 0,0071 BYN до 3,0256 BYN/EUR — до своего недельного максимума.
 
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