Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский рубль продолжает девальвироваться утром 23 июня Курс евро вырос на 0,0071 BYN до 3,0256 BYN/EUR — до своего недельного максимума.

Валютная корзина выросла на 0,36%.По даннымпо состоянию на 10:45:Курс доллара прибавил всего 0,0005 BYN до 2,5373 BYN/USD — это максимум за 19 дней.Курс евро вырос на 0,0071 BYN до 3,0256 BYN/EUR — до своего недельного максимума.Курс российского рубля подскочил на 0,0219 BYN до 3,4892 BYN/100 RUB — максимума за три месяца.На Мосбирже рубль РФ укрепляется к основным валютам. Так, долларр США просел на 46 копеек до 72,71 RUB/USD.Стоимость евро упала на 30 копеек до 86,77 российских рублей.Напомним, что в минувшую пятницу вечером курс евро опускался до 85,81 российских рублей — минимума почти за 11 месяцев.