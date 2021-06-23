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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист: Лукашенко не сможет управлять госдолгом, возможен дефолт Лучше заблаговременно забрать свои деньги из банков.

– Государственный долг продолжает расти, потому что, во-первых, он номинирован в валюте, поэтому он в рублях растет при изменении курса. Во-вторых, потому что у нас дефицит бюджета и его еще нужно покрывать. Соответственно, этот дефицит можно покрывать из бюджета или госдолга настолько, насколько это возможно.– Это может означать то, что перекредитоваться Лукашенко будет гораздо сложнее. Ему придется значительно сокращать дефицит бюджета с одной стороны, а с другой — встанет вопрос о возможности рефинансирование госдолга. В том случае, если возможностей таких не будет, то может случиться дефолт.– Это лишает возможности управлять госдолгом при помощи облигаций. Вот главное, к чему это приведет, это основное. Здесь нужно понимать, что, в отличие от Венесуэлы, у Беларуси под боком Россия, и она может покупать эти облигации.– На данный момент сказать сложно, что сейчас возможно. Для девальвации рубля и дефицита валюты важно прежде всего следить за торговым балансом. Пока он еще положительный, в том числе благодаря внешней мировой конъюнктуре и мировой инфляции. На данный момент на курс влияет в большей степени состояние внешней торговли нежели состояние госдолга. Если у нас состояние госдолга будет влиять на стоимость белорусского рубля и его девальвацию, то это может означать, что наступило состояние, близкое к дефолтному.– Их нужно заблаговременно достать из банков, конвертировать в валюту, которой люди доверяют. При желании инвестировать можно вложить за пределы Беларуси. Купить дом где-нибудь в Литве, Польше или где-нибудь подальше. Все зависит от человека и от его возможностей инвестировать.