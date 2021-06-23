Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Цинк

Корень солодки

Расторопша пятнистая

Лист артишока

Имбирь

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики назвали пять лучших добавок для здоровья печени Они нужны для работы этого естественного фильтра организма.

Само собой разумеется, что поддержание здорового образа жизни и ограничение потребления алкоголя - лучшие способы улучшить функцию печени, однако определенные добавки и витамины могут помочь вашей печени хорошо работать.Печень - это естественный фильтр организма, избавляющий от шлаков, токсинов и метаболизирующий жиры, белки и углеводы.Какие добавки лучше всего принимать для здоровья печени, рассказали специалисты, пишетЦинк является важным элементом, который способствует делению клеток, а хронические заболевания печени могут привести к дефициту цинка в организме. Исследования показали, что добавки цинка могут помочь защитить вашу печень от окислительного стресса, вызванного инфекцией гепатита С.Другие исследования показали, что длительный прием добавок цинка может помочь поддержать функцию печени у пациентов с заболеваниями печени.Корень солодки содержит активное соединение, называемое глицирризиновой кислотой, которое может помочь уменьшить воспаление печени и помочь в регенерации поврежденных клеток.Клиническое испытание, проведенное в 2021 году, показало, что еженедельные инъекции глицирризиновой кислоты пациентам с гепатитом С помогают уменьшить симптомы.Расторопша пятнистая - это травяная добавка, полученная из пурпурного колючего растения, которое обычно встречается и в Украине. Травяное средство действует как антиоксидант, и считается, что он снижает вред, который свободные радикалы наносят печени после того, как этот орган метаболизирует токсичные вещества.В составе расторопши есть активное соединение, называемое силимарин, которое, как показали лабораторные исследования, помогает уменьшить воспаление, регенерировать ткани печени и защитить клетки печени от повреждений.Экстракт артишока, который содержит высокие концентрации соединений, обнаруженных в растении, становится все более популярным в качестве добавки и веками использовался из-за своих потенциальных лечебных свойств. Исследования показывают, что листья артишока могут помочь защитить печень, а исследования, проведенные на животных, показывают, что они могут способствовать регенерации клеток печени. Его другие предполагаемые преимущества для здоровья включают снижение уровня сахара в крови, улучшение пищеварения и здоровья сердца.Это не только одна из самых популярных специй в мире, имбирь также известен своей способностью уменьшать воспаление и часто используется в качестве домашнего средства от аллергии. Есть также свидетельства того, что имбирь может помочь вашей печени. Исследования показали, что корень может помочь восстановить состав крови, защитить от фиброза печени и шистосомоза.