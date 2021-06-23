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Медики назвали пять лучших добавок для здоровья печени

23.06.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Медики назвали пять лучших добавок для здоровья печени
Иллюстративное фото
Хорошо функционирующая печень важна для того, чтобы оставаться в хорошей форме и быть здоровым, поэтому вам нужно хорошо с ней обращаться, чтобы она могла правильно выполнять свою работу.

Само собой разумеется, что поддержание здорового образа жизни и ограничение потребления алкоголя - лучшие способы улучшить функцию печени, однако определенные добавки и витамины могут помочь вашей печени хорошо работать.

Печень - это естественный фильтр организма, избавляющий от шлаков, токсинов и метаболизирующий жиры, белки и углеводы.

Какие добавки лучше всего принимать для здоровья печени, рассказали специалисты, пишет u-news.com.ua.

Цинк


Цинк является важным элементом, который способствует делению клеток, а хронические заболевания печени могут привести к дефициту цинка в организме. Исследования показали, что добавки цинка могут помочь защитить вашу печень от окислительного стресса, вызванного инфекцией гепатита С.

Другие исследования показали, что длительный прием добавок цинка может помочь поддержать функцию печени у пациентов с заболеваниями печени.

Корень солодки


Корень солодки содержит активное соединение, называемое глицирризиновой кислотой, которое может помочь уменьшить воспаление печени и помочь в регенерации поврежденных клеток.

Клиническое испытание, проведенное в 2021 году, показало, что еженедельные инъекции глицирризиновой кислоты пациентам с гепатитом С помогают уменьшить симптомы.

Расторопша пятнистая


Расторопша пятнистая - это травяная добавка, полученная из пурпурного колючего растения, которое обычно встречается и в Украине. Травяное средство действует как антиоксидант, и считается, что он снижает вред, который свободные радикалы наносят печени после того, как этот орган метаболизирует токсичные вещества.

В составе расторопши есть активное соединение, называемое силимарин, которое, как показали лабораторные исследования, помогает уменьшить воспаление, регенерировать ткани печени и защитить клетки печени от повреждений.

Лист артишока


Экстракт артишока, который содержит высокие концентрации соединений, обнаруженных в растении, становится все более популярным в качестве добавки и веками использовался из-за своих потенциальных лечебных свойств. Исследования показывают, что листья артишока могут помочь защитить печень, а исследования, проведенные на животных, показывают, что они могут способствовать регенерации клеток печени. Его другие предполагаемые преимущества для здоровья включают снижение уровня сахара в крови, улучшение пищеварения и здоровья сердца.

Имбирь


Это не только одна из самых популярных специй в мире, имбирь также известен своей способностью уменьшать воспаление и часто используется в качестве домашнего средства от аллергии. Есть также свидетельства того, что имбирь может помочь вашей печени. Исследования показали, что корень может помочь восстановить состав крови, защитить от фиброза печени и шистосомоза.
 
 
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