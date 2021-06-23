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«Ъ»: «Сегодня не очень понятно, способна ли Россия взять на буксир тонущую Беларусь»
Источник материала: UDF
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США, ЕС, Великобритания и Канада консолидировано и одновременно ввели против Белоруссии самые что ни на есть жесткие ограничительные меры, которые до этого еще не было. Под ударом оказываются персоналии близкие к Лукашенко и их активы — это первый этап. Затем последуют секторальные санкции против отраслей промышленности.
Можно прямо сказать, что страна имеет все шансы стать банкротом, при том что экономическое положение республики и так далеко от идеала. И решить вопрос миром, ни в чем не уступая, видимо, уже вряд ли получится. История с самолетом переполнила чашу терпения толерантного Запада. Как же Александру Григорьевичу удержать ситуацию? Выбор невелик: переходить к неким теневым схемам — переписывать бизнес на доверенных лиц, возить наличные самолетами по примеру Ирана и так далее. Собственно, и второй вариант понятен — полностью положиться на союзника.
Однако на сегодня не очень понятно, способна ли Россия физически взять на буксир тонущую Беларусь. Тем более общеизвестный факт — если страна под международными санкциями, значит, любые контакты с таким партнером чреваты большими проблемами. Это к вопросу о том, есть ли надежда, что Китай, арабский мир или Турция помогут. Может быть, конечно, но кому охота рисковать, тем более в пандемию.
Впрочем, главный вопрос звучит так: что же скажет в итоге Россия? Для нее Александр Григорьевич в лучшие-то годы недешево обходился, а теперь так совсем рискует стать непомерной ношей даже в перспективе глубокой интеграции.
Буквально только что в Москве побывал белорусский министр иностранных дел Владимир Макей. На совместной пресс-конференции с коллегой Сергеем Лавровым ему фактически напомнили о конституционной реформе и общенациональном диалоге с конструктивной оппозицией. Все это должно привести к окончательной нормализации обстановки в республике. Сергей Викторович периодически говорит официальному Минску об этой самой конституционной реформе и, соответственно, национальном диалоге. Однако до сего момента в этом вопросе полностью отсутствует ясность.
Как Россия и Беларусь будут противостоять западным санкциям и гибридным атакам
И вот еще один момент — Владимир Путин не нашел возможности приехать в Брест 22 июня в День памяти и скорби, хотя посещение такого мероприятия не исключалось. Кроме того, белорусская тема обсуждалась на встрече президентов России и США 16 июня. В каком контексте каждый, конечно же, остался при своем мнении. Однако как мы видим, по истечении небольшого количества времени вышел тот самый консолидированный пакет санкций против нынешней Белоруссии.
Вывод напрашивается сам собой: тянуть с конституционной реформой, видимо, действительно не следует, на что союзник в очередной раз недвусмысленно намекает.
Причем она действительно должна привести к реальной смене власти, в противном случае санкции будут и дальше усиливаться, а белорусский кризис расширяться, и Россию это неизбежно заденет. Собственно, это единственный выход.
Способны ли на это власти в Минске — вопрос сложный. Кажется, что время упущено, тем более что не очень верится, что Лукашенко готов всерьез куда-либо уходить. Как бы то ни было, похоже, что Москва явно не в восторге от перспективы нести дополнительную ношу в виде поддержки все более неоднозначного союзника. Особенно сейчас, когда есть реальный шанс наладить отношения с Западом.
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Дмитрий Дризе — о том, спасет ли Москва своего белорусского союзника
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