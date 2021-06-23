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“Ъ FM”

Впрочем, главный вопрос звучит так: что же скажет в итоге Россия? Для нее Александр Григорьевич в лучшие-то годы недешево обходился, а теперь так совсем рискует стать непомерной ношей даже в перспективе глубокой интеграции.

Вывод напрашивается сам собой: тянуть с конституционной реформой, видимо, действительно не следует, на что союзник в очередной раз недвусмысленно намекает.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Ъ»: «Сегодня не очень понятно, способна ли Россия взять на буксир тонущую Беларусь» Дмитрий Дризе — о том, спасет ли Москва своего белорусского союзника