Источник материала: UDF



Российские военные маневры в Крыму

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывший кремлевский политтехнолог: в ближайшие год-два будет война Вы думаете, что Байден слабак, который испугался танковых маневров на востоке Украины?

— Я не вижу ни одного сценария будущего, который не заканчивался бы большой войной, —в интервью The New Times, делясь соображениями о намерениях российских руководителей. — В апреле этого года — совсем недавно — чтобы создать убедительную угрозу для Соединенных Штатов (то есть не для Соединенных Штатов, а «угрозу» для президента, исходя из его собственных соображений), они вынуждены были перевести маневры, подготовку к войне в режим почти уже начатой ситуации.Вы думаете, что Байден слабак, который испугался танковых маневров на востоке Украины? Да ему плевать на это. Но он имел точную информацию о дне и часе начала этими сумасшедшими вторжения в Украину, которое они, между прочим, не знали, как закончить. У них не было плана Б, у них не было обратного хода...Механизм — человеческие нервы. Они не могут выдержать этой безумной маневренности, которая есть у системы. Кадры этой системы не могут ее вынести... Мы идем к войне, и эта война будет раньше новых выборов президента.— Да. И если Путин… не Путин, а как бы Кремль, это больше, чем Путин — не получит какого-то пакета бенефиций от Байдена, то тогда стороны перейдут уже в предвоенный режим. Да, перейдут в предвоенный режим в этом году. Но не исключена, конечно, сделка какая-то, но не та, которой хотел бы Путин.По мнению Павловского, российский президент добивается, как минимум, свободы рук на постсоветском пространстве.— Система имеет свою логику. Российская Федерация с точки зрения правящей группы не встроена в мировой порядок. Она не имеет должного места в мировом порядке. Значит, она должна его как-то приобрести.Да, будет хорошо, если она приобретет его договорным путем. Но эти люди не очень умеют вести переговоры, а тем более длительные, многолетние. Они хотят какого-то быстрого размена. Они его не получат.Что они будут делать? Путин откажется от своей главной задачи — найти России достойное место в мировом порядке? Нет. Не откажется...Путин взял «Северный поток». Ну, в общем, он и так был достроен. Хорошо. Но что, Путин на этом остановится? Не верю. И не может он остановиться. Путину не даст его собственная система остановиться, также как ряду других неприятных режимов не дала остановиться их система.Путин считает, что он должен входить в конкретный круг «решал» — вместе с Байденом. Либо должна быть бумажка, на которой написано, что может Путин, и что может Америка. А общие слова не пройдут сейчас.Я думаю, только гений одновременно дипломатии и управления кризисом может избежать войны. То есть найти такую модель сделки — рассроченной, поэтапной — с Западом, которая будет приемлема для Запада. Которую президент Америки сможет защищать перед американским обществом. Сегодня это очень трудная задача.Инфраструктура специальных операций Российской Федерации — военных, дипломатических, тайных — выходит далеко за пределы российских границ. Сама эта инфраструктура уже обросла кадрами, интересами. И она тоже не позволит ни Путину, ни Кремлю себя сдать. Отдать себя во власть кому? Западному правосудию? Черта с два. Поэтому я думаю, что войну может начать и Донбасс, например — в некоторых сценариях…