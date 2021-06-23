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Экс-глава Витебска, чьи сыновья задерживались после протестов, возглавил химчистку

23.06.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-глава Витебска, чьи сыновья задерживались после протестов, возглавил химчистку
Вадим Зарянкин. Фото Сергея Серебро
Вадим Зарянкин теперь занимает должность директора «Лотоса».

Как сообщают Народныя навіны Віцебска, на этой должности он сменил 73-летнего Юрия Галыкина, который руководил химчисткой, подчиняющейся Главному управлению торговли и услуг Витебского облисполкома, еще с 2000 года.

2020 год при Галкине ОАО «Объединение «Лотос» завершило с чистой прибылью в 53 000 рублей. 24 000 рублей выплатили на дивиденды, еще 1000 рублей положили в инвестфонд.

Судя по записям в реестре, Вадим Зарянкин был назначен на новую должность 1 апреля 2021 года, т.е. спустя два месяца после ухода с поста главы города. Чиновник, чьи сыновья в 2020-м задерживались после выборов, руководил Витебском ровно год.
 
Теги: Витебск
 
 
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Судя по записям в реестре, Вадим Зарянкин был назначен на новую должность 1 апреля 2021 года.
 
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