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«Стараюсь не унывать». Родившей первенца жене Павлика сообщили неприятные новости

23.06.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Стараюсь не унывать». Родившей первенца жене Павлика сообщили неприятные новости
Фото: repyahovakate / Instagram
27-летняя жена 55-летнего украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова 21 июня в Instagram Stories сообщила, что в течение дня получила несколько не самых приятных новостей.

"Какой-то сегодня день такой, не очень. Я не знаю, надеюсь, что это только у меня так. Несколько новостей не очень приятных, но я стараюсь не унывать", – заявила Екатерина Репяхова на камеру.


Жена артиста не стала уточнять, что именно испортило ее день. Видеозаявление Репяховой также продублировано на YouTube-канале Glam Wish.



Контекст


Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. 16 июня Репяхова сообщила, что ее состояние ухудшилось.По ее словам, причиной проблем со здоровьем стал хронический цистит.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.
 
Теги: Новости
 
 
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Жена артиста не стала уточнять, что именно испортило ее день.
 
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