Минобороны: Беларусь - плацдарм для сражения за богатства России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Сейчас идет очередной предел мира, а Беларусь является плацдармом для сражения за богатства России, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

В среду глава оборонного ведомства Беларуси принимает участие в работе IX Московской конференции по международной безопасности.

Кроме того, Хренин подчеркнул, что отдельные страны начали исследовать новые виды оружия массового уничтожения.

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