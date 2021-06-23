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Минобороны: Беларусь - плацдарм для сражения за богатства России

23.06.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Сейчас идет очередной предел мира, а Беларусь является плацдармом для сражения за богатства России, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

В среду глава оборонного ведомства Беларуси принимает участие в работе IX Московской конференции по международной безопасности.

Кроме того, Хренин подчеркнул, что отдельные страны начали исследовать новые виды оружия массового уничтожения.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Ряд стран захотели сделать Беларусь "страной-изгоем" и уничтожить ее, отметил министр обороны республики.
 
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