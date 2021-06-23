|
Минобороны: Беларусь - плацдарм для сражения за богатства России
23.06.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн - Sputnik. Сейчас идет очередной предел мира, а Беларусь является плацдармом для сражения за богатства России, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
В среду глава оборонного ведомства Беларуси принимает участие в работе IX Московской конференции по международной безопасности.
Кроме того, Хренин подчеркнул, что отдельные страны начали исследовать новые виды оружия массового уничтожения.
(последует)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ряд стран захотели сделать Беларусь "страной-изгоем" и уничтожить ее, отметил министр обороны республики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)