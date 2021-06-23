Походы в лес запрещены уже в 52 районах Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Посещать лесные массивы нельзя в 52 районах страны, где из-за жаркой погоды введены запреты и ограничения, следует из обновленной интерактивной карты Минлесхоза.

За последние сутки добавилось еще 16 "запретных" районов, больше всего - на Гомельщине. Из них - Полоцкий, Ивацевичский, Краснопольский, Быховский, Глусский, Рогачевский, Светлогорский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Добрушский, Гомельский, Речицкий, Житковичский, Лельчицкий, Мозырский и Брагинский районы. Строжайшие запреты введены почти на всей Гомельщине, кроме Калинковичского, Чечерского и Кормянского районов. Также почти полное ограничение посещения лесов действует в Гродненской области - разрешено ходить пока лишь в ошмянские пущи. Решения о запрете походов в лес вводят местные исполкомы.

Напомним, за нарушение запрета можно получить штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если по вине человека загорелся лес, нарушителю грозит от 25 до 50 базовых величин (до 1350 рублей).

В Беларуси до пятницы объявлен красный уровень опасности , по прогнозам синоптиков в некоторых районах страны воздух прогреется до 36 градусов.