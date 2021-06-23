Головченко: из-за внешней агрессии Минск концентрируется на обороноспособности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Внешняя экономическая агрессия против Беларуси заставляет концентрироваться на укреплении обороноспособности, заявил премьер-министр республики Роман Головченко на открытии международной выставки вооружения MILEX-2021.

"Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности", – отметил он.

По словам премьера, Минск стремится к укреплению добрых взаимовыгодных отношений со всеми странами и народами и подтверждает это.

Выставка вооружений MILEX проходит в Беларуси раз в два года. В 2021-м выставка открылась в среду, 23 июня. Гостям и участникам MILEX покажут самые интересные новинки из мира вооружений и оборонной техники. Посмотреть на новинки можно и "простым зрителям", ожидается, что в рамках выставки будут заключены крупные контракты с потенциальными покупателями.

Завершится выставка оружия MILEX-2021 на площадке "Минск-Арены" 25 июня.

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