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Головченко: из-за внешней агрессии Минск концентрируется на обороноспособности

23.06.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Внешняя экономическая агрессия против Беларуси заставляет концентрироваться на укреплении обороноспособности, заявил премьер-министр республики Роман Головченко на открытии международной выставки вооружения MILEX-2021.

"Непростое положение в мире и очередные попытки агрессии, пока экономической, заставляют нас концентрировать внимание на проблематике укрепления обороноспособности", – отметил он.

По словам премьера, Минск стремится к укреплению добрых взаимовыгодных отношений со всеми странами и народами и подтверждает это.

Выставка вооружений MILEX проходит в Беларуси раз в два года. В 2021-м выставка открылась в среду, 23 июня. Гостям и участникам MILEX покажут самые интересные новинки из мира вооружений и оборонной техники. Посмотреть на новинки можно и "простым зрителям", ожидается, что в рамках выставки будут заключены крупные контракты с потенциальными покупателями.

Завершится выставка оружия MILEX-2021 на площадке "Минск-Арены" 25 июня.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский премьер-министр ранее заявлял, что Минск не оставит без внимания санкционное давление со стороны Запада, а ответ вскоре будет.
 
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