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Бывший витебский градоначальник Вадим Зарянкин руководит сетью химчисток
Источник материала: Навiны
Экс-председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин теперь возглавляет сеть химчисток.
Он устроился директором ОАО «Объединение «Лотос», которое оказывает в регионе услуги по стирке белья, химчистке и крашению одежды.
Информацию об этом
58-летний Вадим Зарянкин руководил Витебском год с января 2020 по январь 2021-го.
После его
До того как стать руководителем города Зарянкин возглавлял областной КГК.
Сыновья Вадима Зарянкина — Филипп и Вадимир — были осуждены после выборов по «народной» статье 23.34 КоАП. Они оба
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Экс-председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин теперь возглавляет сеть химчисток.
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