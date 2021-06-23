ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Хойникском районе автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске

23.06.2021 11:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Хойникском районе в ДТП пострадал мужчина, который передвигался на инвалидной коляске, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 22 июня примерно в 8.50 на автодороге Р33 Речица - Хойники. 43-летний водитель УАЗа отвлекся от управления и сбил 60-летнего мужчину, который передвигался на инвалидной коляске с электроприводом. Он ехал по проезжей части в попутном направлении движения машин.

В ДТП мужчина получил травмы, его госпитализировали в Хойникскую центральную райбольницу.-0-

В Хойникском районе автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске
Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ДТП мужчина получил травмы, его госпитализировали в Хойникскую центральную райбольницу.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси определили сумму минимального принудительного сбора с должника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by