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Три тезиса министра обороны Беларуси в Москве
23.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Виктор Хренин выступил на Московской конференции по международной безопасности.
• инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси;
• получены доказательства причастности США к подготовке переворота в Беларуси;
• «Беларусь — плацдарм в борьбе за богатства России».
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Виктор Хренин выступил на Московской конференции по международной безопасности.
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