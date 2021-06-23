Вот как начальники могут сделать вашу работу комфортнее (но так делают не все!)

Источник материала: ProBusiness

Найти и удержать опытного сотрудника ― мечта каждого руководителя. Как в этом может помочь корпоративное накопительное страхование ― свое мнение высказывает независимый консультант по стратегическому менеджменту и управлению персоналом Александр Мудрик.

«Сейчас время соискателя ― и это надолго»

Александр Мудрик

независимый консультант по стратегическому менеджменту и управлению персоналом

Сейчас не рынок работодателя, а рынок соискателя. Раньше на собеседовании я мог задать вопрос «Кто может порекомендовать вас как специалиста?». Сейчас соискатель спрашивает уже меня, кто может поручиться за компанию, на собеседование которой он пришел. Найти персонал, который соответствует всем требованиям, крайне сложно.

Думаю, эта ситуация продлится очень долго. Проблемы на рынке труда заключаются в дефиците человеческих ресурсов. Хотя многие резюме описывают кандидатов как лауреатов на Нобелевскую премию, в реальности в Беларуси не так много профессионалов, во всех сферах. И это при том, что в кризис от работника требуется многофункциональность. Многие компании мечтают об универсале, который «закроет» задачи сразу нескольких должностей.

В этой ситуации как никогда раньше перед руководителями стоят непростые вопросы: что предложить кандидату на собеседовании и что добавить, чтобы уже нанятые сотрудники были заинтересованы в длительном сотрудничестве.



Фото: unsplash.com

К сожалению, ситуация такова, что многие специалисты считают правильным менять работу каждые несколько лет. Чем их удержать? Да ничем. Это образ жизни, желание попробовать больше, отсутствие привязанности к какому-либо работодателю. Но это не значит, что нужно опускать руки. На каждого специалиста найдется предложение, от которого он не сможет отказаться.

Как вдохновить сотрудника на долгое сотрудничество?

Развивайте внутренний HR-бренд компании. Я говорю о культуре коллектива, атмосфере взаимодействия с вами, вашими подчиненными, партнерами, клиентами. Внутренний HR-бренд затрагивает такие, казалось бы, незначительные мелочи, на которые руководитель в потоке дел может не обращать внимания.

Например, знаете ли вы, что сотрудники говорят о вашей компании своим друзьям, близким?

Как вы как руководитель начинаете рабочую неделю ― с позитива или «разбора полетов»? С каким настроением ваши сотрудники уходят общаться с вашими клиентами, партнерами?

И еще один важная деталь ― это офисный туалет. Я стараюсь перед встречей с руководством обязательно зайти и посмотреть, что представляет собой санузел. Сразу становится понятно, с кем предстоит разговаривать. Если там чисто, есть бумажные полотенца и все, что необходимо для гигиены, то я сразу понимаю, что с руководителем компании можно вести диалог.

Дайте возможность профессионального развития. Профессионалы всегда жаждут новых вызовов и хотят завтра быть круче, чем сегодня. Особенно это нужно айтишникам. Они хотят работать на разных проектах, в разных отраслях, повышать свою экспертизу.

Фото: unsplash.com Дайте возможность карьерного роста. Причем необязательно рост должен быть вертикальным ― многие сотрудники нацелены на смену специализации и расширение своего функционала. Не забывайте о корпоративных «плюшках». К их числу можно отнести программы для формирования здорового образа жизни сотрудников, комфортной среды в офисе. Сотрудники некоторых офисов ходят по кабинетам в домашних тапочках, приводят собак или заводят котов.

Театры, экскурсии, свежие овощи и фрукты в офисе ― все это помогает ценить место, где работает специалист. Лично меня еще вдохновляют программы, связанные с развитием личности. Например, некоторые компании представляют компенсацию обучения.

Но я против излишеств, которые расслабляют сотрудника и делают его менее эффективным и медленным. Например, не вижу необходимости приглашать в офис массажиста. Это не помогает расслаблению, а скорее приводит к потере продуктивности.

Как страховые программы помогут удержать персонал?

Один из инструментов, которые помогут сотрудникам чувствовать себя более уверенно и безопасно, ― корпоративные страховые программы.

Пожалуй, сейчас такое время, когда чувство защищенности особенно важно. Многие сотрудники находятся в состоянии стресса и тревоги. Именно сейчас отношение компании к сотрудникам должно стать более «человечным» Нужно дать понять, что сотрудник не один, он в коллективе, который всегда поддержит и с которым можно преодолеть любые трудности.

Корпоративное накопительное страхование ― одно из самых востребованных предложений компании «Приорлайф» . Прирост в этой сфере в компании за несколько лет составил 30−50%. Программа не только обеспечивает дополнительные накопления для сотрудника, но и демонстрирует заботу компании о его благополучии. Она работает и как обычная страховка в случае форс-мажоров. Взнос платит работодатель, а материальную выгоду получает сотрудник. Так растет лояльность сотрудников и появляется еще больше причин остаться в компании надолго. Это выгоднее, чем просто выплатить сотруднику премию, ― страховой взнос не облагается налогом 34%. И кстати, корпоративное накопительное страхование может оформить и индивидуальный предприниматель.

По моему мнению, страховым компаниям необходимо разрабатывать индивидуальные предложения для каждой компании. Например, страхование жизни будет особенно актуально для организаций, где существуют опасные производства, много командировок и поездок, а также в компаниях, где работают сотрудники более старшего возраста ― те, кто заинтересован в длительном, стабильном сотрудничестве.

Но это не значит, что офисные сотрудники и вечно меняющие место айтишники не оценят такое предложение. Для них оно может означать современность бренда, умение грамотно распоряжаться деньгами и думать в первую очередь о людях, а не заработке.

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