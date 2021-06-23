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Вот как начальники могут сделать вашу работу комфортнее (но так делают не все!)
23.06.2021 11:39 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Найти и удержать опытного сотрудника ― мечта каждого руководителя. Как в этом может помочь корпоративное накопительное страхование ― свое мнение высказывает независимый консультант по стратегическому менеджменту и управлению персоналом Александр Мудрик.
«Сейчас время соискателя ― и это надолго»
Сейчас не рынок работодателя, а рынок соискателя. Раньше на собеседовании я мог задать вопрос «Кто может порекомендовать вас как специалиста?». Сейчас соискатель спрашивает уже меня, кто может поручиться за компанию, на собеседование которой он пришел. Найти персонал, который соответствует всем требованиям, крайне сложно.
Думаю, эта ситуация продлится очень долго. Проблемы на рынке труда заключаются в дефиците человеческих ресурсов. Хотя многие резюме описывают кандидатов как лауреатов на Нобелевскую премию, в реальности в Беларуси не так много профессионалов, во всех сферах. И это при том, что в кризис от работника требуется многофункциональность. Многие компании мечтают об универсале, который «закроет» задачи сразу нескольких должностей.
В этой ситуации как никогда раньше перед руководителями стоят непростые вопросы: что предложить кандидату на собеседовании и что добавить, чтобы уже нанятые сотрудники были заинтересованы в длительном сотрудничестве.
К сожалению, ситуация такова, что многие специалисты считают правильным менять работу каждые несколько лет. Чем их удержать? Да ничем. Это образ жизни, желание попробовать больше, отсутствие привязанности к какому-либо работодателю. Но это не значит, что нужно опускать руки. На каждого специалиста найдется предложение, от которого он не сможет отказаться.
Как вдохновить сотрудника на долгое сотрудничество?
Театры, экскурсии, свежие овощи и фрукты в офисе ― все это помогает ценить место, где работает специалист. Лично меня еще вдохновляют программы, связанные с развитием личности. Например, некоторые компании представляют компенсацию обучения.
Но я против излишеств, которые расслабляют сотрудника и делают его менее эффективным и медленным. Например, не вижу необходимости приглашать в офис массажиста. Это не помогает расслаблению, а скорее приводит к потере продуктивности.
Как страховые программы помогут удержать персонал?
Один из инструментов, которые помогут сотрудникам чувствовать себя более уверенно и безопасно, ― корпоративные страховые программы.
Пожалуй, сейчас такое время, когда чувство защищенности особенно важно. Многие сотрудники находятся в состоянии стресса и тревоги. Именно сейчас отношение компании к сотрудникам должно стать более «человечным»Нужно дать понять, что сотрудник не один, он в коллективе, который всегда поддержит и с которым можно преодолеть любые трудности.
По моему мнению, страховым компаниям необходимо разрабатывать индивидуальные предложения для каждой компании. Например, страхование жизни будет особенно актуально для организаций, где существуют опасные производства, много командировок и поездок, а также в компаниях, где работают сотрудники более старшего возраста ― те, кто заинтересован в длительном, стабильном сотрудничестве.
Но это не значит, что офисные сотрудники и вечно меняющие место айтишники не оценят такое предложение. Для них оно может означать современность бренда, умение грамотно распоряжаться деньгами и думать в первую очередь о людях, а не заработке.
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Найти и удержать опытного сотрудника ― мечта каждого руководителя. Как в этом может помочь корпоративное накопительное страхование ― свое мнение высказывает...
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