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Последний ресурс режима. Как "административка" стала главным инструментом репрессий
Источник материала: Партизан
По количеству административных дел, которые фиксируют правозащитники, мы вернулись в ситуацию мая 2020 года.
Несмотря на отсутствие широких публичных активностей, цифры по инцидентам, связанным с административными делами, соответствуют показателям прошлого года, то есть началу активной фазы избирательной кампании-2020.
В мае 2020 года более 80% зафиксированных «Весной» административных дел проходили по бывшей статье 23.34 «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». В мае 2021 года по той же статье (только с измененным в КоАП номере с 23.34 на 24.23) было зафиксировано более 76% административных дел.
Откуда такое количество участников массовых акций?
Нужно отметить, что за год правоохранительная и судебная системы прошли определенную эволюцию от преследования лидеров и активистов протестного движения, до имитации борьбы с протестной активностью и давлением на одних и тех же активистов.
К примеру, если год назад, в мае 2020-го дела обвинения в административных правонарушениях выдвигались против участников пикетов по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов, то через год, многие из осужденные по статье о «массовых мероприятиях», ни в каких массовых мероприятиях участие не принимали.
"Массовыми акциями" стали считаться флажки в машине или желание попасть на открытый судебный процесс.
А наличие дома национального флага, который еще год назад свободно продавался в магазинах, теперь уже доказательство причастности к "экстремистскому" сообществу.
Помимо прочего, активно практикуется наказание повторными административными делами, возможно здесь срабатывает логика «перевоспитания» активистов либо дополнительного давления с целью деморализовать сторонников перемен.
После последних изменений в уголовный кодекс данная практика несет также дополнительный риск, в частности после 2 административных дел за участие в акциях протеста можно стать фигурантом статьи 342-2 Уголовного кодекса.
300 человек – это много или мало?
Если бы массовые акции действительно продолжались, как это было год назад, мы могли бы сказать, что уровень давления на гражданское общество остается прежним.
Учитывая отсутствие и самих акций, и призывов к их проведению – цифры уровня 2020 года показывают изменение трактовки «массового мероприятия», а также отмобилизованность системы – меньше политически мотивированных «административок» уже не получается.
После вероятного пика в августе 2021-го важным показателем будет количество инцидентов, связанных с административными делами, в октябре-ноябре этого года.
Если текущая политическая динамика продолжится, а пока нет никаких оснований утверждать обратное, мы увидим, вероятнее всего, рост политически мотивированных административных дел на фоне отсутствия публичной протестной активности.
Учитывая массовое неприятие в обществе текущей белорусской администрации, необходимость расширения давления на все новые группы общества – это последний ресурс управления и принуждения к лояльности, который остается у официального Минска.
Сохранение текущих значений или снижение фиксируемых административных дел, будет отражать либо определенную «разрядку» в обществе, либо смещение политически мотивированного преследования в сторону уголовной ответственности.
По данным правозащитного центра «Весна», за год количество инцидентов, которые связанны с административными процессами превысило 30 тысяч.
По заявлению экс-главы СК Ивана Носкевича с лета 2020 года расследуется более 2400 уголовных дел "экстремистской" направленности.
Политическими заключенными признаны более 500 человек. С начала протестов, политзаключенными признавались также и осужденные по административным делам.
Данные правозащитного центра «Весна» по инцидентам, которые связанным с административными процессами с мая 2020 года по май 2021 года.
Май 2020: 271;
Июнь 2020: 487;
Июль 2020: 628;
Август 2020: 8000;
Сентябрь 2020: 4164;
Октябрь 2020: 3106;
Ноябрь 2020: 4483;
Декабрь 2020: 1362;
Январь 2021: 747;
Февраль 2021: 393;
Март 2021: 954;
Апрель 2021: 292;
Май 2021: 315.
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По количеству административных дел, которые фиксируют правозащитники, мы вернулись в ситуацию мая 2020 года.
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