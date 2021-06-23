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Последний ресурс режима. Как "административка" стала главным инструментом репрессий

23.06.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По количеству административных дел, которые фиксируют правозащитники, мы вернулись в ситуацию мая 2020 года.

Последний ресурс режима. Как "административка" стала главным инструментом репрессий
Несмотря на отсутствие широких публичных активностей, цифры по инцидентам, связанным с административными делами, соответствуют показателям прошлого года, то есть началу активной фазы избирательной кампании-2020.

В мае 2020 года более 80% зафиксированных «Весной» административных дел проходили по бывшей статье 23.34 «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». В мае 2021 года по той же статье (только с измененным в КоАП номере с 23.34 на 24.23) было зафиксировано более 76% административных дел.

Откуда такое количество участников массовых акций?

Нужно отметить, что за год правоохранительная и судебная системы прошли определенную эволюцию от преследования лидеров и активистов протестного движения, до имитации борьбы с протестной активностью и давлением на одних и тех же активистов. 

К примеру, если год назад, в мае 2020-го дела обвинения в административных правонарушениях выдвигались против участников пикетов по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов, то через год, многие из осужденные по статье о «массовых мероприятиях», ни в каких массовых мероприятиях участие не принимали. 

"Массовыми акциями" стали считаться флажки в машине или желание попасть на открытый судебный процесс. 

А наличие дома национального флага, который еще год назад свободно продавался в магазинах, теперь уже доказательство причастности к "экстремистскому" сообществу.

Помимо прочего, активно практикуется наказание повторными административными делами, возможно здесь срабатывает логика «перевоспитания» активистов либо дополнительного давления с целью деморализовать сторонников перемен. 

После последних изменений в уголовный кодекс данная практика несет также дополнительный риск, в частности после 2 административных дел за участие в акциях протеста можно стать фигурантом статьи 342-2 Уголовного кодекса.

300 человек – это много или мало?

Если бы массовые акции действительно продолжались, как это было год назад, мы могли бы сказать, что уровень давления на гражданское общество остается прежним. 

Учитывая отсутствие и самих акций, и призывов к их проведению – цифры уровня 2020 года показывают изменение трактовки «массового мероприятия», а также отмобилизованность системы – меньше политически мотивированных «административок» уже не получается. 

После вероятного пика в августе 2021-го важным показателем будет количество инцидентов, связанных с административными делами, в октябре-ноябре этого года. 

Если текущая политическая динамика продолжится, а пока нет никаких оснований утверждать обратное, мы увидим, вероятнее всего, рост политически мотивированных административных дел на фоне отсутствия публичной протестной активности. 

Учитывая массовое неприятие в обществе текущей белорусской администрации, необходимость расширения давления на все новые группы общества – это последний ресурс управления и принуждения к лояльности, который остается у официального Минска.

Сохранение текущих значений или снижение фиксируемых административных дел, будет отражать либо определенную «разрядку» в обществе, либо смещение политически мотивированного преследования в сторону уголовной ответственности.

По данным правозащитного центра «Весна», за год количество инцидентов, которые связанны с административными процессами превысило 30 тысяч. 

По заявлению экс-главы СК Ивана Носкевича с лета 2020 года расследуется более 2400 уголовных дел "экстремистской" направленности. 

Политическими заключенными признаны более 500 человек. С начала протестов, политзаключенными признавались также и осужденные по административным делам.

Данные правозащитного центра «Весна» по инцидентам, которые связанным с административными процессами с мая 2020 года по май 2021 года.

Май 2020: 271; 
Июнь 2020: 487; 
Июль 2020: 628; 
Август 2020: 8000; 
Сентябрь 2020: 4164; 
Октябрь 2020: 3106; 
Ноябрь 2020: 4483; 
Декабрь 2020: 1362; 
Январь 2021: 747; 
Февраль 2021: 393; 
Март 2021: 954; 
Апрель 2021: 292; 
Май 2021: 315.
 
Теги: Минск
 
 
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По количеству административных дел, которые фиксируют правозащитники, мы вернулись в ситуацию мая 2020 года.
 
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