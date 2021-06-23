Погода в СНГ: большую часть Казахстана накроет аномальная жара, в 40 районах Беларуси запрещено посещать леса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пик жары пройден в Санкт-Петербурге. Плюс 32 сегодня в городе. В прогнозе и дождь с грозой. Это и будет началом конца аномального зноя. О том, где жарче всего в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы с утра +31, солнечно. Обещанный синоптиками дождь обошел мегаполис и остался в области. Жара в Казахстане без боя не сдается. До плюс 40 и выше сегодня в некоторых регионах страны. И это на фоне сильного дождя, шквала и града. Жители Кызылординской области уже несколько дней изнывают от пекла. В регионе сохраняется «красный» уровень пожарной опасности. Спасатели категорически запрещают разжигать костры или жечь мусор. Усугубляет ситуацию сильный ветер – порывы достигают 20 метров в секунду.

Армения

Обжигающие солнце и ни капли дождя. В Армении побит новый температурный рекорд июня. Столбики термометров в некоторых областях показывают плюс 41. Жара не сдаст своих позиций до конца недели. И только в начале июля африканский зной закончится и в республику вернется прохлада.

Беларусь

Жара в Беларуси не спадает. Сегодня столбики термометров поднимутся до плюс 35. Дождей не ожидается. Из-за угрозы пожаров почти в 40 районах страны запрещено посещать леса. По этой же причине на особый режим работы перешли энергетики.