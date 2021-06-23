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В Беларуси определили сумму минимального принудительного сбора с должника

23.06.2021 11:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси определили сумму минимального принудительного сбора с должника
фото: Myfin.by

В Минюсте отметили, что базовое правило определения размера принудительного сбора не изменится, однако будет установлен его минимальный предел вне зависимости от суммы задолженности по исполнительному документу.

Как и в настоящее время, размер принудительного сбора по общему правилу будет составлять 10% от суммы исполненного в пользу взыскателя требования или стоимости переданного имущества, однако его минимальный размер не может быть менее 0,5 базовой величины, действующей на момент вынесения постановления о взыскании (удержании) принудительного сбора, передает БЕЛТА.

 
 
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Минимальный размер принудительного сбора с должника с 15 июля 2021 года будет составлять 0,5 базовой величины. С этой даты вступит в силу закон от 6 января 2021 года 90-З Об...
 
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