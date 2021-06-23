Источник материала: UDF



Фото: Минобороны

Интерфакс

«В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причём на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур», - сказал министр.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хренин: Получены неопровержимые доказательства причастности США к подготовке переворота в Беларуси Он также отметил, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси.

Он также отметил, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси.