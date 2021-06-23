|
Хренин: Получены неопровержимые доказательства причастности США к подготовке переворота в Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: Минобороны
«В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причём на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур», - сказал министр.
Он также отметил, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он также отметил, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)