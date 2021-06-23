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Хренин: Получены неопровержимые доказательства причастности США к подготовке переворота в Беларуси

23.06.2021 11:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Хренин: Получены неопровержимые доказательства причастности США к подготовке переворота в Беларуси
Фото: Минобороны
Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил, выступая в Москве на конференции по международной безопасности, сообщает Интерфакс.

«В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причём на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур», - сказал министр.


Он также отметил, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси.
 
 
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Он также отметил, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси.
 
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