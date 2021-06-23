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Женщина улеглась посреди троллейбуса и закурила: эпичное видео

23.06.2021 11:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Женщина улеглась посреди троллейбуса и закурила: эпичное видео
Коллаж: РБК-Украина
В Одессе пассажирка троллейбуса решила отдохнуть и расслабиться прямо в салоне общественного транспорта. Она улеглась и закурила, а потом еще и обругала полицейских, которые пытались ее вынести из троллейбуса.

Детали рассказали в выпуске ТСН. Ранок и показали эпичное видео инцидента.

На кадрах видео видно, что пассажирка троллейбуса удобно улеглась на сиденье, достала сигареты и закурила. Ей стали делать замечания другие пассажиры и водитель троллейбуса, но женщина на них не реагировала.

Водителю не оставалось ничего другого, как остановить троллейбус и вызвать полицию. Связываться с нарушительницей самостоятельно не рискнули ни пассажиры, ни водитель троллейбуса.

Однако встреча с сотрудниками правоохранительных органов совершенно не испугала женщину и патрульные услышали от пассажирки нецензурную брань. А потом она кинула в полицейских окурок от сигареты.

Патрульный не выдержал и вместе с напарником подхватил пассажирку на руки и вытащил из салона троллейбуса.

А водитель транспортного средства не растерялась, сразу закрыла за ними дверь и уехала по своему маршруту.

А нарушительнице придется разбираться с полицией и вероятно – заплатить штраф за свое поведение.

 
 
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Водителю не оставалось ничего другого, как остановить троллейбус.
 
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