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Женщина улеглась посреди троллейбуса и закурила: эпичное видео
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Детали рассказали в выпуске
На кадрах видео видно, что пассажирка троллейбуса удобно улеглась на сиденье, достала сигареты и закурила. Ей стали делать замечания другие пассажиры и водитель троллейбуса, но женщина на них не реагировала.
Водителю не оставалось ничего другого, как остановить троллейбус и вызвать полицию. Связываться с нарушительницей самостоятельно не рискнули ни пассажиры, ни водитель троллейбуса.
Однако встреча с сотрудниками правоохранительных органов совершенно не испугала женщину и патрульные услышали от пассажирки нецензурную брань. А потом она кинула в полицейских окурок от сигареты.
Патрульный не выдержал и вместе с напарником подхватил пассажирку на руки и вытащил из салона троллейбуса.
А водитель транспортного средства не растерялась, сразу закрыла за ними дверь и уехала по своему маршруту.
А нарушительнице придется разбираться с полицией и вероятно – заплатить штраф за свое поведение.
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Водителю не оставалось ничего другого, как остановить троллейбус.
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