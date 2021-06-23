Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женщина улеглась посреди троллейбуса и закурила: эпичное видео Водителю не оставалось ничего другого, как остановить троллейбус.

Детали рассказали в выпуске. Ранок и показали эпичное видео инцидента.На кадрах видео видно, что пассажирка троллейбуса удобно улеглась на сиденье, достала сигареты и закурила. Ей стали делать замечания другие пассажиры и водитель троллейбуса, но женщина на них не реагировала.Водителю не оставалось ничего другого, как остановить троллейбус и вызвать полицию. Связываться с нарушительницей самостоятельно не рискнули ни пассажиры, ни водитель троллейбуса.Однако встреча с сотрудниками правоохранительных органов совершенно не испугала женщину и патрульные услышали от пассажирки нецензурную брань. А потом она кинула в полицейских окурок от сигареты.Патрульный не выдержал и вместе с напарником подхватил пассажирку на руки и вытащил из салона троллейбуса.А водитель транспортного средства не растерялась, сразу закрыла за ними дверь и уехала по своему маршруту.А нарушительнице придется разбираться с полицией и вероятно – заплатить штраф за свое поведение.