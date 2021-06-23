ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Путин понял, что Лукашенко не следует оставлять ни единого шанса»

23.06.2021 11:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Путин понял, что Лукашенко не следует оставлять ни единого шанса»
Фото: ТАСС
Вчера посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов пообещал официальному Минску полную поддержку в ситуации с санкциями. "Мы не бросим Беларусь. Мы – союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", – сказал Лукьянов.

Клятвенные заверения в союзнической верности резко контрастируют с информацией, распространенной "Интерфаксом": оказывается, в третьем квартале 2021 года не предусмотрено поставок российской нефти на завод "Нафтан", попавший под американские санкции. Фактор бескорыстного "славянского братства", вероятно, в данном случае не сработал. И есть серьезные сомнения, что сработает в полной мере и в отношении других санкционных кейсов, пишет в своем телеграм-канале журналист Игорь Иляш.

На этом фоне обещания Москвы подставить режиму Лукашенко плечо в его безрассудном противостоянии с Западом выглядит скорее подстрекательством, провоцированием дальнейшей эскалации. Мол, не бойтесь, мы вас прикроем. Только вот никакой конкретной помощи в этой "экономической войне" Лукашенко не предложили. Интересно, что посол РФ также многозначительно заметил: ситуация может пойти как по оптимистическому, так и по пессимистическому сценарию. И можно только догадываться, что же он имел в виду в данном случае.

Политика Кремля в отношении Беларуси в стратегическом плане недальновидна и во многих смыслах иррациональна. Но все-таки некоторые правильные выводы из опыта своего сосуществования с Лукашенко Москва сделала. Путин понял, что Лукашенко не следует оставлять ни единого шанса на компромисс с Западом. А иначе Лукашенко вновь попытается убедить весь мир в том, что он - единственный "гарант независимости" Беларуси, из последних сил якобы сдерживающий российскую экспансию. Обратившись в августе 2020 года к Путину с просьбой помочь ему подавить мирные протесты, Лукашенко сам же этот миф и разрушил. А теперь делает все, чтобы подобный миф никогда не был реанимирован.

Если с лета 2015-го до лета 2020 года Лукашенко продавал на Западе свою "инаковость" от путинской России, то теперь всячески старается демонстрировать единение со "старшим братом". И в Москве с радостью ему подыгрывает. Только вот история с поставками российской нефти на "Нафтан" демонстрирует, что никакого сплошного фронта против западных демократий нет. Помогать Лукашенко в его войне с Западом Путин будет только в той мере, в которой эта помощь будет способствовать укреплению российских позиций в Беларуси. И чем выше будут потери режима Лукашенко в этом противостоянии, тем больше у России шансов расширить свое влияние.

Характерно, что Россия вовсе не торопится с подписанием интеграционных дорожных карт. Почему? Да потому что каждый день день нахождения Лукашенко у власти приближает тот момент, когда интеграция будет осуществляться только и исключительно на условиях Кремля. Задумка Путин заключается в том, чтобы Лукашенко капитулировал перед ним не в результате российского давления, а потому что иного выхода у него просто не останется. План, конечно, рискованный, но вполне реалистичный.

Посол Лукьянов, говоря о санкциях, заявил: Москва будет оказывать поддержку Минску "до самых критических обстоятельств". Что это за "критические обстоятельства" - он не уточнил. Но можно не сомневаться, что Кремль постарается, чтобы эти "критические обстоятельства" обязательно наступили.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кремль постарается, чтобы «критические обстоятельства» для диктатора обязательно наступили.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Хойникском районе автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by