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У богатейшего миллиардера России сорвалось «золотое IPO»

23.06.2021 11:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

У богатейшего миллиардера России сорвалось «золотое IPO»
Алексей Мордашов
Золотодобывающая компания NordGold cемьи миллиардера Алексея Мордашова, богатейшего человека России с состоянием 29,1 млрд долларов, решила отложить на неопределенных срок IPO на Лондонской бирже.

 Компания, владеющая девятью рудниками, из которых 4 находятся в России, столько же в Африке и еще один в Казахстане, рассчитывала привлечь 5 млрд долларов, продав инвесторам до 25% капитала.

Заявку о намерениях NordGold опубликовала 10 июня, а допуск к торгам ожидала не позднее начала июля. Но во вторник неожиданно сообщила об изменении решения.

Этому предшествовало резкое падения цен на золото - на 6% по итогам прошлой недели, до 2-месячного минимума в 1770 долларов за унцию.В компании связали отказ от IPO с ужесточением денежно-кредитной политики и «волатильностью».

«Недавние комментарии российского центробанка, указывающие на ускорение ожидаемого повышения процентных ставок, создали значительные неопределенности и волатильность в сырьевом секторе, что влияет на рынок золота и соответствующие активы. Nordgold определила, что на данном этапе было бы неразумно проводить IPO», - заявил глава компании Николай Зеленский.


Две недели назад Зеленский смотрел на ситуацию иначе. Он заявлял о «существенном интересе, проявленном потенциальными инвесторами» и «уверенности» в том, чтобы двигаться к IPO.

Выход на Лондонскую биржу стал бы вторым в истории NordGold, которая выделилась из «Северстали» в 2012 в результате сложной схемы обмена акций и на 35% принадлежит Мордашову. По 32,5% в компании владеют его сыновья Кирилл и Никита.

В 2017 году NordGold ушла с Лондонской биржи, проведя делистинг на фоне падение цен на сырье и заявлений менеджмента о недооценке компании рынком.

Компания выкупила бумаги у аукционеров по 3,45 доллара за штуку - в 2,2 раза ниже котировок на начало торгов в 2012-м году.
 
 
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Заявку о намерениях NordGold опубликовала 10 июня.
 
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