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«Увеличение доли квартир с обременениями на рынке обусловлено, прежде всего, продолжающимся снижением уровня доходов населения, - отмечает Литинецкая. - В течение прошедшего года немало заемщиков потеряли работу или стали получать значительно меньше, в связи с чем выплата ипотечного кредита стала неподъемной для семейного бюджета».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не справившиеся с ипотекой россияне начинают массово распродавать квартиры Число квартир с обременением, выставленных на продажу, растет с двузначной скоростью.

Число квартир с обременением, выставленных на продажу, растет с двузначной скоростью по мере того, как погашение займов становится неподъемным для людей, беднеющих седьмой год подряд.В июне 2021-го предложение таких квартир на рынке подскочило на 20% в годовом выражении, сообщилруководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи»Управляющий партнер компании «Метриум»подтверждает: за год жилья с обременением в продаже стало больше на 18-20%.В основном это квартиры, находящиеся в залоге у банков, поясняет она.Кроме того, обременения применяются, если недвижимость куплена в рассрочку, по программе материнского капитала, или если на нее наложены ограничения судебными приставами из-за непогашенной задолженности.По итогам прошлого года, согласно Росстату, россияне обеднели на 3%, а в первом квартале реальные располагаемые доходы просели на 3,6% в годовом выражении, опустившись на «дно» за 10 лет.По данным ЦБ РФ, за январь-апрель банки выдали физлицам 1,715 трлн рублей ипотечных кредитов - на 77,6% больше, чем за тот же период годом ранее.Количество займов выросло на 52,7%, а совокупный ипотечный портфель банков превысил 10 трлн рублей.Средний срок ипотеки достиг 237,9 месяца - то есть почти 20 лет, а средний объем кредита взлетел на 20% в годовом выражении, несмотря на программу льготных ставок, сделавшей ипотеку доступной как никогда.В начале июня средняя ставка кредита на покупку жилья опускалась до 7,3%, что, впрочем, было полностью компенсировано взрывным ростом цен.Например в Москве, по данным IRN.RU, квадратный метр подорожал рекордно за 9 лет - на 20,7% год к году (на май), до 221,3 тысячи рублей.Ипотечный бум привел к тому, что за кредитами активно пошли те, кому не по карману даже низкий первоначальный взнос. Не менее 7% займов выдается людям, которые для оплаты этого взноса берут отдельный кредит, подсчитали аналитики АКРА.С учетом ажиотажного спроса на ипотечные займы в прошлом году, доля объектов с ограничением, выставляемых на продажу, продолжит расти. К концу года каждая четвертая квартира на рынке будет относиться к этой группе, прогнозирует Панов из «Этажей».