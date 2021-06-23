Источник материала: Sputnik Беларусь

Калийные удобрения, которые попадают под европейские секторальные санкции, являются чувствительной позицией белорусского экспорта, но на долю ЕС в прошлогодних поставках пришлось немногим более 8% этого продукта.

Долгосрочные тенденции свидетельствуют о том, что данный объем в ближайшее время заместится поставками в Китай и Индию, а главной проигравшей останется Литва, из Клайпедского порта которой белорусский калий хлористый может уйти навсегда.

Рождение нового монополиста?

В случае остановки экспорта калийных удобрений через Клайпеду порт потеряет около 17% всех сборов, а Литовские железные дороги – более 16% товаропотоков. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже заявил, что введение санкций в отношении белорусской калийной отрасли будет поэтапным, правда, для литовской транспортной сети это принципиально ничего не меняет.

Белорусская калийная компания (трейдер "Беларуськалия") выступила с заявлением о том, что санкции в отношении белорусских калийных удобрений могут привести к дефициту хлоркалия на глобальном рынке и росту мировых цен на продовольствие. Но, скорее всего, недостающий объем заместят другие поставщики без кардинальных долгосрочных последствий, продемонстрировав миру, что антибелорусские санкции являются банальным инструментом передела рынка.

Крайней при любом развитии событий остается Литва, поскольку "Беларуськалий" экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт, пользуясь при этом услугами литовских железных дорог. Годовой объем перевалки белорусского хлоркалия через терминал Biriu kroviniu terminalas (BKT) в Клайпеде составляет 10-11 млн тонн в год. Возможный перевод этого товаропотока в российские порты сейчас апробируется на примере нефтепродуктов.

Владелец BKT Игорь Удовицкий на своей странице в Facebook рассматривает сценарий, когда "Беларуськалий" начнет экспорт через терминалы Усть-Луги и Санкт-Петербурга. "Логистически это сложнее, чем экспортировать продукт через Клайпеду, но вполне возможно. Тем более если учесть, что за последний месяц спотовые цены на калийные удобрения выросли на 150-200 долларов и продолжают расти – пожертвовать 20-30 долларами, заплатив за доставку в российские порты, – небольшая потеря, собственно, вообще никакой потери нет", – пишет Удовицкий.

Его прогноз весьма неутешителен не только для Литвы, но и для мировой калийной отрасли в целом: "Конечно, почти наверняка "Беларуськалию" придется пойти на многие компромиссы со своим российским партнером-конкурентом Уралкалием, но... Возможно, через какое-то время мы узнаем, что эти два предприятия объединились в одно – весьма вероятное будущее, тогда новый мегапроизводитель будет контролировать около 40% мирового рынка, то есть станет почти мировым монополистом".

Минеральное наступление

Калийные, азотные, минеральные смешанные удобрения составляют в белорусском экспорте около 10% стоимостного объема, в котором 8,3% занимают именно калийные удобрения, свидетельствуют данные Белстата. При этом белорусскому калию принадлежит более 20% мирового рынка, а Беларусь занимает второе место в мире по производству калийных удобрений. Планируемые в 2021 году поступления в белорусский бюджет от экспортных пошлин на калий хлористый составляют около 1,6 млрд белорусских рублей (примерно 630 млн долларов). Вполне вероятно, санкции не помешают реализовать этот плановый показатель.

В стоимостном выражении прошлогодний объем экспорта калийных удобрений из Беларуси составил 2,41 млрд долларов, что на 13% меньше, чем в 2019-м. Падение было обусловлено рядом конъюнктурных факторов и пандемией ковида, но уже первый квартал 2021 года продемонстрировал тенденцию к возвращению былых позиций. По данным Белстата, экспорт калийных удобрений из Беларуси в январе-апреле 2021 года в стоимостном выражении составил 834,1 млн долларов, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Рост обеспечивается за счет поставок в Бразилию, Китай, Индию и США. Так, экспорт калийных удобрений в Китай вырос в 6,9 раза – до 114,5 млн долларов, в США – в 3,5 раза, до 83,8 млн долларов. Поставки на традиционно самый крупный для Беларуси рынок – в Бразилию – выросли на 4,6%, до 152,9 млн долларов.

По данным Green Markets, общемировое потребление хлористого калия в прошлом году увеличилось до 68,9 млн тонн (на 3,9%), начав отыгрывать провал 2019-го. Предполагается, что в первой половине 2021 года высокий уровень цен на аграрную продукцию продолжит стимулировать увеличение объема закупок удобрений, в том числе и хлоркалия: в 2021 году мировой спрос вырастет почти на 2% и превысит 70 млн тонн.

Прогнозируется, что и белорусские, и российские поставщики нарастят объемы производства, из-за чего предложение на мировом рынке увеличится на 5%. Борьба за покупателя будет происходить за счет снижения цены и демпинга. Источники РБК сообщили, что в январе Белорусская калийная компания (БКК) подписала годовой договор с Индией на поставку калия по $247 за тонну, а в начале февраля национальный белорусский трейдер договорился об импорте с Китаем на аналогичных условиях. Ни российский "Уралкалий", ни немецкая K+S, ни канадская Nutrien и ее трейдер Canpotex не смогли выдержать конкуренцию с белорусским поставщиком на таких условиях.

Китайский экспресс

Инсайдеры также сообщили, что белорусский трейдер рассчитывал на рост цены по контракту нынешнего года в 40-50 долларов за тонну к предшествующему контракту. Но по итогу она выросла лишь на 17 долларов на тонну на условиях CFR для Индии и на 27 – для Китая. В любом случае, очевидно, что Белорусская калийная компания способна диктовать свои условия на мировом рынке калийных удобрений.

Запас по цене позволяет белорусскому трейдеру быстро перераспределить на азиатские рынки избыточные объемы продукта, которые могут возникнуть в результате санкций. Высокая степень концентрации рынка калийных удобрений обусловливает его главную особенность: основные объемы калия хлористого не торгуются на биржевых площадках. Вместо этого продавцы договариваются о годовых поставках, а ценовую погоду на рынке делают крупнейшие покупатели продукта – Китай и Индия.

Показательно, что в позапрошлом году БКК договорилась с Китаем о контрактной цене в размере 220 долларов за тонну удобрений с поставками в 2020 году. Предыдущий контракт, заключенный на срок до июня 2019 года, был по цене 290 долларов за тонну на условиях CFR. Тогда в БКК отметили, что цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка.

В прошлогоднем сообщении пресс-службы белорусского трейдера отмечались негативные факторы, которые обвалили рынок в 2019 году: историческое падение цен на нефть и иные сырьевые ресурсы, девальвация национальных валют. Кроме того, свой деструктивный вклад в общую нестабильную обстановку внесла пандемия COVID-19, затронув рынок удобрений и сельское хозяйство, оказав влияние на целостность логистических цепочек и регулярность поставок. Но уже в этом году рынок показывает уверенный рост, а в дальнейшем потребление хлористого калия в мире будет только нарастать. Похоже, белорусский трейдер готов играть на повышение, и для этого есть весомые основания.

На сегодня одним из самых масштабных инвестиционных проектов ОАО "Беларуськалий" является возведение в Гомельской области Петриковского горно-обогатительного комбината. Проект предполагает строительство рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики. Петриковский ГОК будет выпускать 1,5 млн тонн калийных удобрений в год с возможностью наращивания объемов до 3 млн тонн. Это позволит ОАО "Беларуськалий" к 2025 году увеличить выпуск удобрений до 15,5 млн тонн в год и еще больше усилит рыночные позиции белорусской калийной отрасли в мире, на что вряд ли заметно повлияет санкционная турбулентность.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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