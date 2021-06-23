У Минска есть доказательства причастности США в подготовке переворота - Хренин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik. Минск обладает неопровержимыми доказательствами причастности государственных структур США к попытке переворота в Беларуси, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

"В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур", - заявил Хренин, выступая на пленарном заседании "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы" в рамках IX Московской конференции по международной безопасности.

Попытка госпереворота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей – они планировали покушение на семью белорусского лидера . Тогда же глава государства отметил, что за этим могут стоять американские спецслужбы.

В КГБ Беларуси в свою очередь заявили, что, кроме убийства Лукашенко, задержанные планировали насильственный захват власти в стране.

По данным ФСБ России, госпереворот планировалось осуществить 9 мая этого года. Заговорщики - юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев – были задержаны в Москве в ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб.

Обвиняемыми по уголовному делу, по информации КГБ, проходят девять человек, из них к пятерым генпрокуратурой заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся на территории других государств.

В апреле в КГБ также информировали, что обвинение предъявлено четырем задержанным по уголовному делу, они дают признательные показания. Санкция части 1 статьи 357 УК предусматривает до 12 лет лишения свободы.

О деталях подготовки госпереворота, а также его участниках, позже рассказали в фильме "Убить президента" , показанном в эфире телеканала ОНТ.

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