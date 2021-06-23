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У Минска есть доказательства причастности США в подготовке переворота - Хренин
23.06.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн – Sputnik. Минск обладает неопровержимыми доказательствами причастности государственных структур США к попытке переворота в Беларуси, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
"В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур", - заявил Хренин, выступая на пленарном заседании "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы" в рамках IX Московской конференции по международной безопасности.
Попытка госпереворота в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей –
В КГБ Беларуси в свою очередь заявили, что, кроме убийства Лукашенко, задержанные планировали насильственный захват власти в стране.
По данным ФСБ России,
Обвиняемыми по уголовному делу, по информации КГБ, проходят девять человек, из них к пятерым генпрокуратурой заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся на территории других государств.
В апреле в КГБ также информировали, что обвинение предъявлено четырем задержанным по уголовному делу, они дают признательные показания. Санкция части 1 статьи 357 УК предусматривает до 12 лет лишения свободы.
О деталях подготовки госпереворота, а также его участниках, позже рассказали в фильме
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О причастности американцев к попытке госпереворота в стране еще в апреля заявлял президент Лукашенко, а в Москве говорили о том, что заговор против Минска не...
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