ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У Минска есть доказательства причастности США в подготовке переворота - Хренин

23.06.2021 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн – Sputnik.  Минск обладает неопровержимыми доказательствами причастности государственных структур США к попытке переворота в Беларуси, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

"В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур", - заявил Хренин, выступая на пленарном заседании "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы" в рамках IX Московской конференции по международной безопасности.

Попытка госпереворота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей – они планировали покушение на семью белорусского лидера. Тогда же глава государства отметил, что за этим могут стоять американские спецслужбы.

В КГБ Беларуси в свою очередь заявили, что, кроме убийства Лукашенко, задержанные планировали насильственный захват власти в стране.

По данным ФСБ России, госпереворот планировалось осуществить 9 мая этого года. Заговорщики - юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев – были задержаны в Москве в ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб.

Обвиняемыми по уголовному делу, по информации КГБ, проходят девять человек, из них к пятерым генпрокуратурой заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся на территории других государств.

В апреле в КГБ также информировали, что обвинение предъявлено четырем задержанным по уголовному делу, они дают признательные показания. Санкция части 1 статьи 357 УК предусматривает до 12 лет лишения свободы.

О деталях подготовки госпереворота, а также его участниках, позже рассказали в фильме "Убить президента", показанном в эфире телеканала ОНТ.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О причастности американцев к попытке госпереворота в стране еще в апреля заявлял президент Лукашенко, а в Москве говорили о том, что заговор против Минска не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль продолжает девальвироваться утром 23 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by