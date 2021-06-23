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Санкции обрушили котировки суверенных еврооблигаций Беларуси

23.06.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новые санкционные действия в отношении ряда белорусских компаний и физических лиц привели к падению котировок на суверенные еврооблигации Беларуси, сообщает финансовый портал Cbonds.

Санкции обрушили котировки суверенных еврооблигаций Беларуси

Так, по данным портала, индикативные котировки пяти выпусков еврооблигаций за 21 июня снизились более чем на 300 базисных пунктов: еврооблигации 2026 года погашения продемонстрировали снижение индикативных котировок на 373 б.п., 2031 года погашения — на 350 б.п., 2023 года погашения — на 311 б.п., 2027 года погашения — на 314 б.п., 2030 года погашения — на 368 б.п.

Как сообщалось, в июне 2020 года белорусские власти разместили среди западных инвесторов два новых выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов. Около 97% еврооблигаций Беларуси приобретено крупными западными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.

Размещением евробондов власти занимаются для привлечения средств, которые направляются на рефинансирование платежей по госдолгу. Начиная с 2012 года Беларусь должна выплачивать в год по госдолгу более 3 млрд долларов. Пиковые выплаты Беларуси по госдолгу, согласно данным Минфина, продлятся как минимум до 2026 года.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

Ранее сообщалось, что после согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси будет нанесен удар по семи секторам экономики, в том числе и по торговле удобрениями.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Новые санкционные действия в отношении ряда белорусских компаний и физических лиц привели к падению котировок на суверенные еврооблигации Беларуси, сообщает...
 
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