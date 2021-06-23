Под Гродно юный бесправник на легковушке пытался скрыться от ГАИ

Источник материала: БелТА

23 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно задержали юного бесправника за рулем ВАЗа. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел днем 22 июня в агрогородке Поречье. Сотрудники ГАИ обратили внимание на легковой ВАЗ. Водитель на требование об остановке не отреагировал, а попытался скрыться. В итоге автомобиль все же задержали. "За рулем был 16-летний житель столицы. Водительского удостоверения он в силу возраста не имел", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция призвала родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами. Такие случаи в регионе не единичны. Недавно в Вороновском районе 4 протокола составили на юного мотоциклиста. Он ехал без прав и шлема, кроме того, транспортное средство не было застраховано и не прошло техосмотр.-0-