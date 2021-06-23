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Более 1,5 га дикорастущего мака уничтожено в Мядельском районе

23.06.2021 12:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 га дикорастущего мака уничтожено в Мядельском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Два поля мака без признаков культивации были обнаружены оперативниками наркоконтроля Мядельского РОВД. Один из участков площадью более гектара находился на земельных угодьях ОАО "Мядельагросервис". Сотрудники милиции уведомили руководство предприятия, на поле немедленно была выслана техника для покоса и уничтожения наркосодержащих растений. В общей сложности было скошено и уничтожено более 800 кг мака.

Другой участок площадью около 0,6 га был обнаружен правоохранителями вместе с работниками Свирского сельского исполнительного комитета. Путем скашивания и измельчения было уничтожено более 200 кг наркосодержащего растения.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Два поля мака без признаков культивации были обнаружены оперативниками наркоконтроля Мядельского РОВД. Один из участков площадью более гектара находился на...
 
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