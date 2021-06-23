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Министр обороны Беларуси отметился скандальными заявлениями на конференции

23.06.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в своем выступлении на Московской конференции по международной безопасности в формате онлайн допустил ряд скандальных голословных заявлений, отражающих суть текущего «бытия» белорусских властей.

В частности, он обвинил США в причастности к подготовке переворота в Беларуси.

"В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причём на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур", - заявил Хренин. Он не привел никаких доказательств либо примеров.

Далее, министр обороны утверждает, что в настоящий момент осуществляется реализация глобального передела мира, а Беларусь – это плацдарм в борьбе за богатства России.

"Мы четко видим - идет очередной передел мира. Мы понимаем, что Республика Беларусь, как и любая другая страна, - это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку. Мы плацдарм для сражения за богатства России, и нас не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль за планетой", - утверждает Хренин.

По его словам, волна цветных революций прокатилась по постсоветскому пространству.

"Создаются условия, чтобы в этом хаосе разрушить государства и прибрать к рукам их богатства", - убежден министр обороны РБ.

Ситуацию с принуждением борта компании Ryanair к посадке в Минске Хренин подал так, как будто это спецоперация западных спецслужб, а не белорусских властей.

"Недавний случай с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Республики Беларусь, уничтожения белорусского авиаперевозчика и системы воздушной навигации", - заявил министр обороны.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в своем выступлении на Московской конференции по международной безопасности в формате онлайн допустил ряд скандальных...
 
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