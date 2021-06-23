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Скавыш: Переход в "Шахтер"? Это пока слухи
Источник материала: Партизан
Форвард БАТЭ Максим Скавыш прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Шахтер».
- Есть информация, что именно «Шахтер» хочет вас подписать. Что скажите?
– Это пока слухи на самом деле. Пока ничего не буду комментировать, – сказал Скавыш в эфире передачи «Ясно о футболе».
Ранее сообщалось, что БАТЭ может продать Скавыша клубу из Солигорска.
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Форвард БАТЭ Максим Скавыш прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Шахтер».
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