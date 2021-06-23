- Есть информация, что именно «Шахтер» хочет вас подписать. Что скажите?





– Это пока слухи на самом деле. Пока ничего не буду комментировать, – сказал Скавыш в эфире передачи «Ясно о футболе».





Ранее сообщалось, что БАТЭ может продать Скавыша клубу из Солигорска.