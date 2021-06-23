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Четыре сценария развития ситуации в Беларуси: от ликвидации режима до пророссийского транзита
Источник материала: Партизан
Какие варианты развития событий в нашей стране возможны?
Новая Беларусь, статус-кво, пример Абхазии или пророссийский транзит власти
В совместном исследовании аналитика Артема Шрайбмана и бывшего сотрудника МИД Беларуси Павла Слюнькина представлены четыре возможных сценария. Это Новая Беларусь без Лукашенко и его режима, статус-кво, а также вариант Абхазии или пророссийский транзит власти. Подробности в видеосюжете
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Какие варианты развития событий в нашей стране возможны?
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