Четыре сценария развития ситуации в Беларуси: от ликвидации режима до пророссийского транзита

Новая Беларусь, статус-кво, пример Абхазии или пророссийский транзит власти

В совместном исследовании аналитикаи бывшего сотрудника МИД Беларусипредставлены четыре возможных сценария. Это Новая Беларусь без Лукашенко и его режима, статус-кво, а также вариант Абхазии или пророссийский транзит власти. Подробности в видеосюжете