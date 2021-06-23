Хренин рассказал о причастности США к попытке покушения на Лукашенко









Главные тезисы из его выступления приводит TUT.by:





• инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси;





• получены доказательства причастности США к подготовке переворота в Беларуси и к попытке покушения на Лукашенко.





• «Беларусь — плацдарм в борьбе за богатства России».





Хренин также предупредил об угрозе появления в космосе "ударных группировок", добавляет Kyky.















