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Хренин рассказал о причастности США к попытке покушения на Лукашенко
Источник материала: Партизан
Министр обороны РБ Виктор Хренин
Главные тезисы из его выступления приводит TUT.by:
• инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси;
• получены доказательства причастности США к подготовке переворота в Беларуси и к попытке покушения на Лукашенко.
• «Беларусь — плацдарм в борьбе за богатства России».
Хренин также предупредил об угрозе появления в космосе "ударных группировок", добавляет Kyky.
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Министр обороны РБ Виктор Хренин выступил на Московской конференции по международной безопасности.
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