Просто о сложном: на что влияет ставка рефинансирования?

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Что такое ставка рефинансирования?



Ставка рефинансирования – это базовая ставка, по которой считаются ставки кредитов для коммерческих банков со стороны Центрального банка. Если максимально упрощать, то Центральный банк предоставляет кредиты остальным банкам также, как эти банки выдают кредиты клиентам.

Пока не очень понятно. Поэтому давайте представим игру «Монополия», где вы играете Центробанком и можете выдавать участникам любые суммы игровых денег под процент с обязательством их вернуть через определённое число раундов. Если вы начнете это делать по нулевой ставке, то игроки максимально быстро наберут много денег, скупят все карточки на поле и начнут торговаться друг с другом об их продаже – цены на «игровую недвижимость» резко вырастут. Таким образом мы получили быстрый экономический рост (все карточки выкуплены и обустроены) с расплатой за него в виде высокой инфляции. Передаем привет «белорусскому экономическому чуду» до 2009 года.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Если попытаться установить заградительную высокую ставку, то игроки будут обдумывать каждую сделку и обращаться к вам за деньгами крайне редко. Получаем экономическую стагнацию или даже падение экономики, так как часть игроков будет банкротиться – не в силах расплатиться с вами по взятым кредитам. Это сильно напоминает сегодняшние белорусские экономические реалии с зажатым кредитованием банков.

Во многих случаях используется термин «ключевая ставка» или «учетная ставка». Это близкие понятия, играющие примерно ту же роль в экономических процессах.



Ставка рефинансирования назначается главным финансовым регулятором государства. Обычно это Центральный банк. Информация о ставке является открытой и публикуется на сайте главного банка страны.

В каждый момент времени действует только одна величина ставки рефинансирования.

Центральный банк Беларуси называется Национальным Банком . Он работает с коммерческими банками по описанной выше схеме, также как Центральный банк России, центробанки Европы, Федеральная резервная система США (с ФРС схема несколько сложнее, но для простоты их тоже посчитаем) и другие центробанки.

Ставка рефинансирования в нашей стране на текущий момент равна 8,5%. До 21 апреля 2021 года она была ниже – 7,75%, но бывало и выше, например – в конце 2011 – начале 2012 года она доходила до 45%.

Теперь расскажем, где и для чего используется ставка рефинансирования и на что еще она влияет.

Ставка рефинансирования и кредиты

Коммерческие банки получают деньги от центрального банка либо под ставку рефинансирования, либо под ставку, в формуле расчета которой есть ставка рефинансирования. Из этих денег, и собственных средств, они выдают кредиты клиентам. Логически следует, что ставки по коммерческим кредитам будут выше ставки рефинансирования. Так бывает всегда, а в кредитных договорах с плавающей ставкой прямо прописывается, что эта ставка складывается из ставки рефинансирования плюс определенный процентный пункт.

Фото: Myfin.by

Когда ставка меняется, автоматически меняются проценты по кредитам с плавающей ставкой. Однако проценты по кредитам, выданным под фиксированную ставку, не изменяются. Но предложения по новым ссудам обычно пересматриваются.

Если ставка рефинансирования растет, то растут и проценты по коммерческим ссудам, иначе банк работал бы себе в убыток, выдавал деньги дешевле, чем берет.

Если ставка рефинансирования снижается, то банковские кредиты дешевеют. Но этого может и не случиться, или случиться не быстро, потому что обязанности снижать ставки по своим продуктам у банков нет.

Ставка рефинансирования и вклады

Тут жесткой привязки нет. Ставка, по которой открыт вклад , автоматически не меняется. Но влияние есть.

Если ставка рефинансирования падает, то банкам становится менее выгодно привлекать деньги клиентов под высокие проценты. Потому новые депозитные предложения дешевеют.

Если ставка рефинансирования поднимается, то могут подняться и ставки по вкладам. Но этого может и не случиться, тут все больше зависит от потребности банков в деньгах.

Пример последнего мы наблюдаем уже несколько месяцев. Клиенты выносили деньги из банков с конца прошлого года. Ставка рефинансирования оставалась прежней. Но ставки по вкладам серьезно выросли.

Ставка рефинансирования, предложение денег и экономическая активность

В большинстве стран ставку рефинансирования используют чтобы регулировать предложение денег.

При низких ставках кредиты становятся более выгодными. Бизнес и частные лица охотнее берут ссуды. Эти деньги попадают в коммерческий оборот. Растут продажи, соответственно растет объем торгов и производство. Затем растут денежные доходы населения. Низкие ставки могут также спровоцировать рост уровня инфляции. Денег становится больше, их оборот растет – следом растут и цены. Такую ситуацию можно сейчас наблюдать в США, где инфляция впервые за долгие годы превышает 4% в годовом исчислении. Все это – последствие программ количественного смягчения (помощь экономике из-за пандемии) и десятилетие околонулевых базовых ставок ФРС

Фото: Myfin.by

Хранить деньги в банках при низких ставках людям менее интересно. Уменьшается объем депозитов, деньги переходят в другие отрасли: в развитых странах растет фондовый рынок, покупка акций и т.д.; если это невозможно – свободные деньги вкладывают в товары и покупку валюты. Последнее ближе к нашей реальности.

Если ставка растет, кредиты становятся менее интересными, а банковские вклады более выгодными. Лишние деньги уходят из экономики на депозиты. Выдается меньше кредитов. Объем денег в обороте падает. Хотя при перегреве экономики, это благо, т.к. спасает от избытка денежного предложения.

В Беларуси регулирование рынка изменением ставки рефинансирования действует не так явно. Изрядная доля банковских ссуд выдается директивно под льготные ставки, а финансирование банков регулятором и вовсе практически остановлено. Кредитами на особых условиях поддерживают госпредприятия, население массово получало льготные жилищные кредиты, от ставки рефинансирования все это зависит слабо.

Ставка рефинансирования и цены

А вот это более характерно для нашей экономики. Многие продукты питания и часть промтоваров производится на государственных предприятиях. Такие структуры формируют цены не на основе спроса и предложения (хотя и это учитывается), но исходя из себестоимости и затрат.

Проценты по кредитам не всегда можно прямо включать в себестоимость, но общие расходы предприятия за счет процентов растут и, рано или поздно, ему удается поднять цены свою продукцию.

Что в итоге?

Ставка рефинансирования должна коррелироваться с инфляцией. Иначе кредит, выданный под эту ставку, будет прямо убыточным. На деле все сложнее и у нас, и в других странах.

Самые богатые экономики страдают от избытка денег, ставки рефинансирования в странах Евросоюза находятся между 0% и 0,25%. Хотя у евро тоже идет инфляция, менее 1%, но она есть.

Фото носит иллюстративный характер, источник: tsn.ua

Высокая ставка рефинансирования в Зимбабве – 25% (2 года назад было 70%), в Венесуэле – 23,15% (бывало больше 30%), в Аргентине – 38% (в 2016 году было 129%). В этих государствах ставка явно отстает от инфляции, однако в первых двух экономика давно разрушена, а в Аргентине было уже 9 дефолтов.

В Беларуси, на текущий момент, ставка рефинансирования имеет экономический смысл, хотя бы потому, что от нее зависят плавающие ставки по кредитам.