Красный уровень опасности. В Беларуси зафиксировали новый температурный рекорд июня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси на 23 июня объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Еще накануне был зафиксировали новый температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений – 35,9°С. Столбик термометра сегодня вновь подымется местами до этой отметки.





В такую знойную погоду специалисты советуют как можно меньше находиться на солнце, особенно с 12 до 16 часов, и пить больше жидкости, желательно обычную воду. Кроме того, лучше не выходить из дома без головного убора, а одежду выбирать из натуральных тканей. Медики также рекомендуют сохранять эмоциональное спокойствие, любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.