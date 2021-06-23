ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Красный уровень опасности. В Беларуси зафиксировали новый температурный рекорд июня

23.06.2021 12:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси на 23 июня объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный уровень опасности. В Беларуси зафиксировали новый температурный рекорд июня

Еще накануне был зафиксировали новый температурный рекорд июня за весь период метеонаблюдений – 35,9°С. Столбик термометра сегодня вновь подымется местами до этой отметки.

Красный уровень опасности. В Беларуси зафиксировали новый температурный рекорд июня

В такую знойную погоду специалисты советуют как можно меньше находиться на солнце, особенно с 12 до 16 часов, и пить больше жидкости, желательно обычную воду. Кроме того, лучше не выходить из дома без головного убора, а одежду выбирать из натуральных тканей. Медики также рекомендуют сохранять эмоциональное спокойствие, любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси на 23 июня объявлен красный уровень опасности из-за сильной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще накануне был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адлічвалі студэнтаў за акцыі. Хто і чаму з кіраўніцтва ВНУ трапіў у санкцыйныя сьпісы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by